Miguel Ramírez levanta la voz y acusa fuerte irregularidad en el fichaje de Chupete Suazo en La Serena: "La ANFP lo tiene que analizar"

Deportes La Serena tuvo un gran repunte en el Campeonato Nacional, con una figura consular: Humberto Suazo, quien se ha transformado en el goleador del elenco papayero, que lucha por salvar la categoría.

Otro de los equipos que pelea en la parte baja de la tabla es Santiago Wanderers, y su entrenador Miguel Ramírez lanzó una fuerte acusación, ya que asegura que hay una situación anómala en la llegada de Chupete al elenco de la Cuarta Región.

Cheíto fue consultado sobre si el elenco Caturro piensa pedir los puntos contra Unión La Calera, por el caso de supuesta suplantación de identidad del arquero Alexis Martín por un test de PCR, y fue ahí cuando el ex defensor habló de Suazo.

"No lo hemos conversado, pero seguramente nuestro presidente va a estar atento a todo lo que pueda acontecer. Así que no me cabe duda que si hay que hacer algo, algo se hará. Ahora, hay otras situaciones que se tienen que analizar con respecto a situaciones que han pasado en el torneo como, por ejemplo, lo que pasó con Deportes La Serena", partió diciendo Ramírez.

Humberto Suazo ha sido clave en La Serena - AgenciaUno

"Salió un jugador (Stefan Pino) del club (La Serena) y contrataron a otro, como 'Chupete' Suazo, siendo que este jugador que estaba inhabilitado (Pino) por su lesión de seis meses, y antes de los seis meses el jugador ya estaba jugando en otro equipo (Deportes Copiapó) y hay una situación pendiente, siento yo, que la ANFP tiene que analizar", explicó.

Efectivamente Pino jugó al poco tiempo de salir de La Serena, no cumpliéndose el plazo de 180 días que debía estar fuera de las canchas, para que los serenenses contrataran a un reemplazante.

Tanto los granates, como Wanderers y Colo Colo, cuadro con el que está identicado Miguel Ramírez, luchan por el descenso.