Miguel Ponce arriba a Wanderers con la misión de salir del fondo: "Algo no se está haciendo bien, partamos por dársela a los verdes"

Miguel Ponce fue oficializado por Wanderers como el nuevo entrenador, en reemplazo de Jorge Garcés que partió hace algunos días luego de un desempeño muy pobre en la banca del elenco caturro. Algo que el nuevo estratega, que hace poco se desvinculó del Jorge Wilstermann boliviano, debe revertir pues marcha penúltimo, con 7 unidades.

"Cuando las cosas no funcionan algo no se está haciendo bien. Pero en la cancha, en nuestro primer entrenamiento, mostraron alto nivel e intensidad, estas características después hay que llevarlas para jugar lo mejor posible", comentó el Chueco.

"Partamos por dársela de un verde al otro verde, como me enseñó Fernando Carvallo en la Católica. Jugué en la U y su barra es parecida a la de Wanderers, que pide meter los 90 minutos. Pero eso tiene que ser jugando lo mejor posible, qué sacas con tirar 100 centros si no hay nadie en el área. Vas a decir 'lo intenté', pero no vas a sacar resultados", analizó.

Sobre el plantel que pilló, agrega que "ellos vienen entrenando hace tiempo, lo que dice la estadística no es positivo y uno llega a proponer lo que espera del equipo. Siempre uno cree que faltará tiempo, pero encontré mucha disposición y ganas de sacar esto adelante. Son jóvenes con talento, es la característica de Wanderers. Uno sabe que van a meter e ir hacia adelante".

Luego manifestó que "todos los que están alrededor desean posicionar a Wanderers en el lugar que corresponde y espero ser yo quien lo haga. Sería un tremendo logro en mi carrera"

A pesar del mal lugar en la tabla, se atreve a manifestar que "deseamos subir, pero también hay que dar los pasitos primero y después pensar en lo demás. También tengo ganas de subir, ojalá sacar todos los puntos, pero hay que racionalizar. No puedo prometer que en cinco fechas vamos a estar en un puesto determinado".

El Chueco Ponce debutará el sábado en la banca wanderina, cuando enfrenten a Recoleta en el estadio Santa Laura desde las 19.30 horas.