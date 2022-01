El mercado de pases del fútbol chileno continúa abierto para que los futbolistas logren encontrar su destino de cara al 2022. Y hay muchos nombres importantes que no han fichado en ningún club, por lo que de seguro varios dirigentes están con el colmillo afilado para poder seducirlos.

El caso más emblemático es el del seleccionado nacional Luis Jiménez, que es fijo en la Roja para Martín Lasarte. Terminó contrato con Palestino y no renovó con los árabes, por lo que sonó en Colo Colo pues Gustavo Quinteros quiere sumar un mediapunta al plantel. Sin embargo, en Blanco y Negro no preguntaron más por el Mago que espera una oferta para continuar jugando a sus 37 años.

También aparece Diego Buononotte en esta lista. Al ídolo de la Católica se le ofreció rneovar contrato, pero no quedó contento con las condiciones del contrato por lo que rechazó la propuesta. Everton y el fútbol boliviano están interesados en su talento. Otro ex UC que no tiene claro su destino es el lateral Juan Cornejo, quien no continúa en la Franja.

En esta lista están los ex referentes de Universidad de Chile Fernando De Paul y Gonzalo Espinoza. Ambos salieron del Bulla y buscan elenco para el 2022. El portero sonó en Rosario Central, mientras que el volante es posible que llegue a Unión Española, aunque no hay nada oficial al respecto.

En Santa Laura jugaron la última temporada el portero Diego Sánchez y el lateral Juan Pablo Gómez. Los dos salieron de la institución hispana y buscan algún equipo que se interese en sus servicios.

Miiko Albornoz es un jugador con mucho currículo que busca equipo. El poco minutaje que tuvo en Colo Colo el 2021 le juega en contra para encontrar un club en Chile, debido a que las lesiones le jugaron una mala pasada y es posible que continúe en Europa su carrera.

Otro emblemático es Ramón Fernández, quien fue el gran emblema de O'Higgins en los últimos años pero no continuó en Rancagua. Por lo mismo, busca un desafío para continuar dando pincelazos de su talento a los 37 años.