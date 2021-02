Miguel Ponce confirma que Deportes La Serena va por Matías Fernández y Jean Beausejour: “Está el interés”

El mercado de pases del fútbol chileno cada día está más atractivo, pues los clubes han anunciado varias contrataciones con el afán de cumplir sus objetivos. Y uno de ellos es Deportes La Serena, equipo que quiere ser protagonista este 2021.

En ese sentido, Miguel Ponce conversó con radio Futuro sobre los objetivos de la temporada y si existe un real interés por Matías Fernández, Jean Beausejour, Matías Rodríguez y Jorge Valdivia, todos jugadores que están sin club.

“Está el interés por Matías Fernández, como también por otro jugadores que pueden ayudar a un equipo. Siento que desde la experiencia y su trayectoria es importante para un equipo de región”, partió señalando.

“A pesar del tiempo y la edad que puede tener queremos llevarlo a su mejor nivel. Primero, lo sacas del estrés de jugar en un equipo grande como Colo Colo. Luego, acompañarlo y dejarlo entrenar. El 80 o 90 por ciento de los partidos los vamos a jugar de igual a igual y existe un contexto distinto. Hay ciertas características que nosotros necesitamos de algunos jugadores. Sobre las lesiones, es un tema bastante particular y tenemos ciertas consideraciones: entrenarlos para que puedan jugar”, agregó sobre Matigol.

“Jean Beausejour fue uno de los primeros con los que conversé para saber si existe la posibilidad de contar con él. Me fue bien, pero el tema de la edad y su contexto de familia influyen. Con Jaime Valdés pasó eso, queríamos continuar con él. Pero son esas cosas que se deben acomodar. Matías Rodríguez, Jorge Valdivia les pregunté, pero no van a ser todos, sino dos o tres para conformar un plantel”, complementó.

“Beausejour tiene un rendimiento mejor que el 90 por ciento de mi equipo. No es que no puedan, sino tienen la gracia de saber regular y saber en qué momentos acelerar (…) La gente mayor me gusta, porque saben controlar los partidos”, mencionó sobre las opciones de fichar a jugadores de experiencia.

Finalmente, al ser consultado sobre los objetivos que tienen con Deportes La Serena para la temporada 2021, fue categórico: “vamos por un cupo de copas internacional, ese es el objetivo de la temporada”.