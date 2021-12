Fue en julio de 2010 cuando un joven Maximiliano Cerato de 22 años fue presentado como nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar. Y hoy tras casi una década, ya que estuvo dos años en León de México, le toca decir adiós al estadio Sausalito y espera que el mercado de fichajes le permita seguir en el fútbol chileno para la próxima temporada.

El delantero argentino nacionalizado chileno conversó con RedGol respecto a su salida del club, las opciones que tiene para seguir su carrera y también sorprendió reconociendo que en su momento estuvo muy cerca de reforzar tanto a Colo Colo como a Universidad de Chile, e incluso no se cierra a que ahora lleguen ofertas desde los grandes.

Por eso, al ser consultado por si le faltó jugar en algún grande del balompié criollo señaló que “sí, aunque uno no sabe en el futuro lo que pueda pasar, es siempre una ilusión. Hay muchas ofertas por mí, cuando me fui de León estuve a punto de llegar a Colo Colo", comenzó señalando.

Tras eso, lanzó que "en 2019 la U hizo una oferta por mí y el club por diferencias económicas no aceptó y no pude salir, pero hicieron una oferta concreta".

"A lo mejor en ese momento era una buena opción poder ir a la U, pero no se dio. Obviamente porque yo tenía contrato vigente con Everton y yo siempre mantuve la prioridad para ellos, pero siempre hubo ofertas por mí, varios clubes se han interesado y yo siempre, por una cuestión de cariño y respeto a la institución, siempre he dado prioridad a Everton", complementó.

Sin embargo, advierte que "hoy ya finalizó el vínculo y puede ser una posibilidad y si se da, si uno hace las cosas bien, no sé si ahora pero puede ser en el futuro, puede que tenga un gran año en el club donde me toque estar para poder seguir vigente y que todos vean la capacidad a mis 33 años y todo el potencial que tengo”.

Tras su despedida del cuadro Ruletero, Cerato apareció en el radar de una gran cantidad de equipos donde destacan Ñublense, Palestino, Unión Española, Coquimbo Unido, Audax Italiano y Cobreloa, a lo que el ariete señala que “es un orgullo y una satisfacción que mi nombre esté en estos clubes, eso quiere decir que uno ha echo las cosas bien en el fútbol chileno".

"También quiere decir que las puertas siguen abiertas, no solamente en Everton, que las voy a tener abiertas y así me lo han dejado saber y lo siento, sino también en los otros clubes, que incluso cuando estuve en Everton han querido contar con mis servicios y por diferentes motivos no se ha podido concretar".

Y para cerrar ese tema avisa que "ahora que he finalizado el vínculo con Everton estoy dispuesto a escuchar propuestas, los proyectos que se vengan y no le cierro las puertas a nadie, al contrario, yo estoy a disposición".

El jugador, que está de vacaciones en Argentina, señala que "ahora me están manejando las cosas allá en Chile los representantes, yo me vine tranquilo, me están manejando la situación y bueno, esperando que llegue el llamado para escuchar y ver dónde vamos a seguir”.

Balance positivo de una década como Ruletero

En sus dos periodos en Everton de Viña del Mar, el primero entre 2010 y 2017 y el segundo entre 2019 y 2021, Maximiliano Cerato jugó 261 partidos con la camiseta Oro y Cielo donde se matriculó con 44 goles, por lo que se ganó el cariño de los hinchas y al momento de hacer un balance general el saldo es positivo para él.

“La verdad es que cumplí un ciclo de diez años en el cual he pasado por diferentes etapas, algunas tristes y otras alegres, pero en definitiva fue un balance muy positivo. La verdad es que fueron diez años muy buenos haciendo un análisis general, he crecido mucho como jugador y como persona", apuntó.

Tras eso, reconoce que "me he entregado al máximo por la camiseta de Everton, y cada minuto que jugué lo hice como si fuera el último. Me encariñé mucho con la institución y con el hincha, que me ha demostrado su cariño a lo largo de todos estos años y en los momentos difíciles han ayudado para que pueda seguir avanzando, me han depositado siempre su confianza y yo también siempre he tratado de devolvérsela adentro del campo de juego".

"En definitiva me voy triste, obviamente, con sentimientos encontrados por dejar una institución que me dio prácticamente todo, que me abrió sus puertas, que me hizo hacerme un nombre en el fútbol chileno. Me voy tranquilo por haber dado todo, todo lo que tenía lo entregué, y hoy se cierra un ciclo y se viene otra etapa en mi vida", continuó.

"Estoy preparado para lo que viene, que yo creo que va a ser con el mismo compromiso y la misma responsabilidad con la que defendí los colores de Everton de Viña del Mar y esperemos a ver que me tiene preparado el futuro”, cerró.

Feliz con el cariño de Patricio Yáñez

Después de su salida de Everton, Maximiliano Ceerato recibió sentidas palabras de Patricio Yáñez, quien en un acto no habitual en él mostró que es hincha Ruletero y se salió de su rol de comunicador para agradecerle al ariete por todo lo entregado al equipo en los años que le tocó estar.

“Te quiero agradecer como hincha evertoniano haberme brindado un fútbol distinto. Me hubiera gustado verte sin Sensini, un técnico que no interpreta el fútbol ofensivo. Ojalá te quedes en Chile. De corazón", dijo Yáñez notablemente emocionado al jugador, quien respondió con el mismo cariño.

Por eso, al ser consultado al respecto de si le emocionan las palabras del Pato, reconoció que “sí, obviamente. Que él me diga lo que me dijo, siempre mencionando mis características de juego y el aporte que he sido estos años para el fútbol chileno, la verdad es que estoy orgulloso".

"Son personas que saben muchísimo de fútbol y le han dado mucho, y la verdad es que lo estimo y aprecio su palabras y cariño que siempre me brinda”, apuntó para cerrar.