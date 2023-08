Maxi Cerato se hizo un nombre en el fútbol chileno. Con doce temporadas jugando en nuestras canchas, son pocos quienes no conocen al argentino, uno de los últimos ídolos de Everton y que también supo brillar en Cobreloa, en una temporada donde los loínos finalmente no lograron ascender.

Hoy, sin embargo, pasa por otro tipo de problemas. Si bien sigue jugando al fútbol, en Defensores de Belgrano, en la segunda división argentina, generó preocupación luego de un desesperado llamado de auxilio que realizó mediante redes sociales.

“Hoy es un día muy doloroso para mí, porque asumo y soy responsable de un problema que vengo atravesando hace tiempo, pero que hoy decido erradicarlo de mi vida, ya que ha generado daño a las personas que más amo, sobre todo a mi familia, mujer, hijo, etc”, había expresado. “Quiero ser Maxi, un Maxi puro, sano y con (la) alegría que siempre me caracterizó”, agregó.

Eso sí, no detalló cuál era el problema en específico. Algo que realizó este martes, en conversación con La Tercera. El ex ruletero explicó que se trata de la ludopatía, un problema que arrastra de hace un tiempo y que, según dice, todo partió como algo sin importancia.

“Empecé como todos, entendiendo que era un juego, un divertimento. Lo pasaba bien y nada más. Con el tiempo se fue tornando un problema. Ya no me empecé a sentir cómodo. Fue procesando por dentro, tratando de solucionar los problemas solo. Después, vino todo lo que vino hasta que expresé lo que dije en la red social”, señaló.

Eso sí, se encargó de dar un mensaje de tranquilidad. “Estoy bien. Es un problema que tengo, lo estaba pasando mal. Se va a solucionar. Estoy en recuperación”, agregando que “la voy a sacar adelante. Voy a ser un claro ejemplo para las personas que están en esto”.

Además, agradeció las muestras de apoyo tras la publicación. “Estoy tranquilo, contento, feliz por los que me han llamado. Las personas me han demostrado que siempre actué de buena fe, más allá de los rendimientos”, manifestó.

Eso sí, aclaró que no pasa por una crisis económica producto de su problema, tal como había salido a la luz en algunos medios. “No tiene nada que ver con la parte económica. Es un problema mío, de salud”, detalló restándole interés a esas versiones.

“De mi carrera se han dicho tantas cosas y es parte del juego periodístico y de la profesión. Conozco perfectamente cómo es el periodismo. No me preocupa lo que se pueda decir o no. Hoy estoy preocupado. de mi recuperación. Tengo a mi familia, a mis hijos”, cerró.