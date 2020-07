Meneghini y regreso del torneo tras casos de coronavirus en Audax Italiano: "El plazo ya no se puede cumplir"

Audax Italiano entró en alerta total luego de descubrirse cinco casos de coronavirus al interior del club. La situación no solo afecta al equipo, sino también al fútbol chileno, que manejaba como fecha tentativa de regreso el próximo 31 de julio, algo que Francisco Meneghini comenzó a descartar.

El técnico del conjunto italico habló sobre lo ocurrido con el Covid-19 y aseguró que están trabajando para terminar con el brote en el cuadro itálico. "El proceso de toma de PCR en el club lo considero necesario, en la intención de estar preparados y llegar en las mejores condiciones para volver a entrenar cuando lo autoricen desde el Gobierno, así que como todos saben, tenemos cinco casos en el club y se tomaron las medidas correspondientes".

Fue ahí que Meneghini se refirió al posible retorno de la actividad en nuestro país. "Si no me equivoco, el plazo ya no se puede cumplir. Por ende, me parece que la fecha del 31 estaría siendo complicada que se cumpla".

Eso sí, Paqui dijo que estarán atentos a lo que digan los expertos sobre el futuro del balompié nacional. "Por parte nuestra siempre respetamos lo que digan las autoridades sanitarias y la ANFP. Atendemos lo nuestro, que es seguir entrenando y estar preparados cuando toque".

Finalmente, el técnico pidió considerar que los equipos necesitan una preparación optima para volver a jugar. "El nivel del torneo en el retorno es difícil, es importante que los clubes se preparen de la mejor manera y tengamos un tiempo prudente para cuidar la salud de los jugadores".