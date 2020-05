Meneghini sin dobles lecturas ante el caso Rodrigo Holgado: "Lo más lamentable es la vida que se perdió"

A finales de abril ocurrió una tragedia que involucró a dos jugadores de Audax Italiano, Rodrigo Holgado y Manuel Fernández, quienes se vieron involucrados en un fatal choque que dejó una victima.

Los peritajes dieron a conocer que el argentino, quien hoy está detenido, iba conduciendo en estado de ebriedad. Hace una semana, Lorenzo Antillo, presidente itálico, habló con el programa El que calla Astorga de Redgol de esta situación.

Hoy, en conversación con Redgol, fue el turno del entrenador de Audax Italiano, Francisco Meneghini, quien se refirió a la tragedia que tiene involucrado a uno de sus pupilos.

"Lo de Rodrigo nos afecta, en todo sentido, así que ya veremos cómo sigue todo, cuando volvemos a entrenar y como afrontamos lo que viene. Desde ya que estamos afectados no solo en lo deportivo, sino que también en lo emocional", expresó.

El ex ayudante de Marcelo Bielsa agregó que, "la situación de Rodrigo y Manuel nos ha golpeado fuerte a todo el plantel, el cuerpo técnico no es la excepción. Al principio fueron varios días para asimilar lo que había pasado, lo principal y lo más lamentable de todo es la vida que se perdió, lo más triste porque no se puede recuperar".

Para finalizar reconoció que ha tenido contacto con los dirigentes y la familia de Holgado. "Hemos hablado con los dirigentes, ellos me van informando y me he comunicado con la familia de Rodrigo para seguir el proceso judicial que está en curso y no que más nada que esperar a cómo se desarrolla eso", sentenció.