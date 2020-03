Maximiliano Cerato adelanta el partido más especial de Johnny Herrera: "Sabemos la historia que tiene con la U y su gente"

DISFRUTA DEL POP CEBOLLA EN EL MONTICELLO, CONCURSO!! Una romántica e íntima velada es la que te espera este sábado 7 de marzo en el @granarenamonticello junto a Los Vasquez. Participa en el sorteo de 2 entradas al show comentando con quién irías y cuál es tu canción preferida del grupo. Entérate de todas las novedades de la música, cine, televisión y mucho más, en nuestra sección Tiempo Libre de redgol.cl

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 4, 2020 at 10:00am PST