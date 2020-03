Maxi Palma: "Sergio Jadue pidió mi cabeza, fue un cobarde y ahora es un corrupto"

Manuel de Tezanos ha aprovechado la cuarentena para comunicarse con los amigos que dejó de su paso por FOX Sports y el último invitado en su programa de Youtube fue Maxi Palma, uno de los reconocidos "Mosquiteros" de la cadena televisiva.

El periodista argentino charló amistosamente con su colega chileno, pero también aprovechó de pegar un palito, específicamente a Sergio Jadue, con quien vivió un delicado momento en una transmisión en vivo, cuando era presidente de la ANFP.

"Hoy debería estar tras las rejas y por la benevolidad de la justicia terrenal, porque la justicia divina es diferente, hoy está caminando por Miami con tobillera. Llamó al jefe de la compañía, enojado por una entrevista que le habíamos hecho con Martín Liberman", recordó.

De Tezanos recordó que la molestia del Doctor Jadue fue porque se había mencionado a Harold Mayne-Nicholls en la entrevista, lo que motivó la furia del hombre que ha sido declarado culpable de corrupción por la justicia de Estados Unidos.

"Le dijo a Martín que quiénes éramos los argentinos para enseñarle a él cómo cuidar la seguridad en las canchas con todos los muertos que teníamos nosotros", recordó Maxi Palma.

"Ahí tuvieron una discusión fuerte. Yo quise bajarle los decibeles y dije 'bueno, bueno, bueno, sigamos hablando de su gestión, que viene muy bien como la de Mayne-Nicholls' y ahí empezó a decirme de todo, se sacó el auricular y se fue, abandonó la nota", agregó.

"Y al rato llamó al CEO de Torneos y Competencias para que me eche. Pidió mi cabeza. Gracias a Dios primó la cordura y no me echaron. Pero (fue) muy cobarde, Jadue, que después resultó ser un corrupto, comprobado por la justicia", dijo desde Argentina.

Palma entregó su conclusión final. "Mi consciencia siempre estuvo tranquila, y la de Jadue lamentablemente no. Debería estar preso y no lo está, pero bueno. Algún día, cuando su camino en la tierra termine, si él cree en Dios, será Él quien lo termine de juzgar", completó.