Santiago Wanderers sentenció su descenso a la Primera B tras la derrota por 0-3 contra Curicó Unido en medio de un terremoto institucional que abarcó movimientos en el plantel y cuerpo técnico.

El Decano deja el fútbol de honor nuevamente y restando tres partidos para el final del Campeonato Nacional de Primera A, los caturros ya tienen definido que deberán jugar en Primera B la próxima temporada.

En el programa Zona Verde, el arquero Mauricio Viana, quien no fue considerado en la citación por el remezón interno, se emocionó hasta las lágrimas por la tristeza y sentimientos encontrados tras el final del partido ante Curicó.

“Fue muy emocionante el otro día cómo nos despidieron los hinchas, fue muy lindo ver que la gente no dejó de gritar en todo el partido y cuando nosotros, los que tuvimos que estar afuera por obligación, nos fuimos a despedir y ofrecer disculpas por el descenso”, dijo Viana afectado a Zona Verde.

Sin poder evitar el llanto, el portero sentenció que “esta hinchada siempre ha sido distinta e incondicional, quedó demostrado una vez más que no es un club cualquiera, me apasiona mucho eso de estar acá en Wanderers y fue lo que me hizo retornar cuando estaba en el extranjero. No me arrepiento de nada, lo haría una y mil veces con el corazón verde. Gracias por el apoyo incondicional”.

Ahora Wanderers deberá enfrentar a Huachipato, Audax Italiano y La Serena por la recta final del Campeonato, sabiendo que pase lo que pase no podrá mejorar un puesto de descenso directo.