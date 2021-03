Mauricio Pinilla y Marcelo Espina son los fichajes estrellas de ESPN Chile

El 2020 no fue muy bueno para Mauricio Pinilla y Marcelo Espina. Mientras que el primero sufrió por las lesiones y el descenso con Coquimbo Unido, el segundo renunció a Blanco y Negro, tras su criticada gestión como gerente deportivo.

Pero los ahora dos ex futbolistas tienen una nueva chance para seguir ligados a la actividad, debido a que fueron presentados como los nuevos "refuerzos" de ESPN Chile.

El ex goleador será parte del programa ESPN FC, donde será comentarista, situación que tiene feliz al ex artillero de la selección chilena.

"La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido de esta hermosa posibilidad que me ha dado ESPN. Tengo mucha confianza en que voy a estar a la altura de las circunstancias, sobre todo porque voy a hacer lo que más me gusta, que es comentar el fútbol, junto a este tremendo grupo de profesionales que me va a tocar trabajar", dijo Pinigol.

Pinilla y Espina llegan a ESPN

En tanto, el ex jugador, entrenador y directivo de Colo Colo será parte del programa Nexo, y vuelve a la señal internacional, en la cual ya trabajó como comentarista.

"Esta es una linda oportunidad que me da la gente de ESPN, para volver a hablar de fútbol desde otro lugar, esto es algo a lo que ya estoy acostumbrado, debido a la experiencia que adquirí durante 9 años en Buenos aires. Esta invitación desde Nexo Chile me hace reencontrarme con amigos, además de un buen grupo que está preparado para este desafío, así que estoy muy contento de volver a ESPN y a Santiago de Chile que prácticamente son mi casa”, sostuvo Espina.

Pinilla y Espina dan vuelta la página, con nuevos trabajos para 2021.