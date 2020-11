Mauricio Pinilla estalla contra el VAR y los árbitros: "Si no tienen las cámaras suficientes, mejor eliminarlo ahora ya"

El Campeonato Nacional ha tenido un invitado que no tiene a todos contentos. La llegada del VAR a nuestro país ha generado más polémicas que aciertos, lo que tiene en tela de juicio a la tecnología.

Pero la situación no solo es motivo que reclamos por parte de los hinchas, sino también de los propios protagonistas de los partidos. Varios son los entrenadores y futbolistas que han mostrado su descontento por el uso de la video-referencia, a lo que se unión este lunes Mauricio Pinilla.

El delantero de Coquimbo Unido utilizó sus redes sociales para lanzar un duro mensaje contra el VAR, su uso y hasta los árbitros del fútbol chileno. El artillero pirata no escondió su molestia y hasta pidió que se retire.

Mauricio Pinilla destrozó el uso del VAR en nuestro país. Foto: Agencia Uno

"¡La ordinariez que está haciendo el supuesto VAR no tienen pies ni cabeza!", lanzó Pinibomber de entrada. "En chile no cumple en lo absoluto para poder funcionar", agregó en su Twitter.

El reclamo de Pinilla no se detuvo ahí y pidió que no se utilice si no están las condiciones. "Si no tienen las cámaras suficientes, mejor eliminarlo ahora ya. Y los árbitros ni hablar, un desastre. ¡Parece que lo hicieran adrede!", insistió.

La ordinariez que está haciendo el supuesto #Var no tienen pies ni cabeza ! En chile no cumple en lo absoluto para poder funcionar ! Si no tiene las cámaras suficientes mejor eliminarlo ahora ya ! Y los árbitros ni hablar un desastre parece que lo hicieran de adrede! #FueraelVar — Mauricio Pinilla (@pinigol51) November 23, 2020

Por ahora, el VAR no se mueve ni de Chile ni de ningún torneo donde se ha implementado. Pero las malas intervenciones han hecho que se estudien nuevas fórmulas para evitar malos entendidos.