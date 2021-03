Mauricio Pinilla y su debut como comentarista tras retirarse: "Voy a ser frontal y no voy a callar nada. Tengo mucho que decir"

Mauricio Pinilla ya es ex futbolista y este pasado lunes debutó como comentarista de ESPN. No es la primera vez de Pinigol en las comunicaciones, pero sí su primer paso tras retirarse de las canchas y colgar los botines. El otrora delantero de Universidad de Chile, la selección chilena y Coquimbo Unido, entre muchos otros, está feliz y enfocado.

“No tuve ni siquiera el tiempo de hacer luto por mi carrera y ahora estoy en la vereda del frente; contento, fue una gran experiencia. No va a ser fácil, pero me saca la cabeza del retiro”, dijo Pinilla en Radio Agricultura.

Agregó que “siempre hay algún comentarista que es más agresivo en las críticas y eso produce molestia. Yo voy a ser frontal, decir las cosas que pienso, lo que creo y aportar con lo que sé. Hacer crítica constructiva u opinar de lo que creo no se está haciendo bien, y no voy a callar lo que corresponda decir. No tengo vínculo con ningún club y tengo mucho que decir”.

Respecto a su largo y controversial camino en el balompié, sostuvo que “a pesar que pude hacer una carrera diferente si me hubiese abocado a la profesión, pero era muy joven, pude agarrar el tren de nuevo y me quedo tranquilo. Soy un agradecido del fútbol”.

Recuerda que “el año del renacimiento fue un año hermoso, anoté goles en muchos partidos seguidos, alcancé 24 en 24 duelos. Eso me dio la posibilidad de volver a la Serie A, me compró el Palermo. Pude relanzar mi carrera, volver a la selección. Fue una reconquista personal, deportiva. No todos tienen la misma posibilidad de desaprovechar oportunidades y que te llegue otra. Tuve la suerte que a mí me tocó para terminar mi carrera como quise de niño”.

Además reiteró que se sacó de encima todo lo relacionado a la abrupta y polémica salida de Universidad de Chile, el equipo que lo formó y del cual es hincha reconocido.

“Personalmente lo cerré hablando con Ronald Fuentes, quedamos tan amigos como cuando me llevaron a ala U. Con Carlos Heller me junté en su casa y limamos asperezas. Hoy estoy en paz. Antes de retirarme traté de juntarme con todos los que alguna vez tuve rencillas en mi carrera. Creo que me lo merezco por sanidad mental. Que mi carrera televisiva sea con mucha armonía, vivirla como ex futbolista sin peleas en el camino”, sentenció.