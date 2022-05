Para el comentarista deportivo le genera dudas de que justo después de que Pablo Milad diera la idea de bajar los partidos con el sistema VAR, salga a decir que se está utilizando de mala manera, para dejar a todos en contra. Por otro lado, Fernando Solabarrieta asegura que si la intervención no es precisa en su totalidad es mejor que no esté.

La polémica de las líneas del VAR sigue dando que hablar, una vez que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró en una entrevista, que estas se realizan según el pulso que tenga sobre un mouse el árbitro para determinar si una jugada comenzó en posición de adelanto.

"El VAR tiene muchas falencias tecnológicas, no es un aparato fidedigno en un cien por ciento en la apreciación de la gente. (…) Por ejemplo, la línea del offside se tira con un ratón (mouse), según el pulso del árbitro. El sistema viene con las líneas verticales, las que se ven de colores. Esas son las que vienen con el sistema. Pero no la línea que se traza. Tú ves una línea y dices 'no, esto no es offside”, dijo Milad en TVU.

Algo que no pasó desapercibido en el fútbol chileno, donde quedaron en dudas todas las oportunidades en que el sistema ha resuelto situaciones de offside tecnológicos, los que ahora quedan en la incertidumbre.

Pero ojo, que para Mauricio Israel, conductor de Círculo Central, la frase de Milad llega justo en un momento en que el propio presidente criticó el sistema y busca una forma para bajar su utilización por los costos, cosa que lo hace dudar.

"Habría que escuchar a la empresa que entrega el servicio, que vale más de mil millones al año, según Milad, para ver si lo que dice es como lo dice, o es un cosa para bajar costos eliminando el VAR. Que se sepa hoy esta situación, me parece lamentable. Es un tema que hay que investigar a fondo, para saber si esos mil millones de pesos se están gastando bien", comentó Israel en conversación con Redgol.

En esa misma línea, el periodista asegura que se debe investigar esto, porque le parece que se está atacando el sistema con otros fines.

"Es una demostración más de que las cosas en la ANFP se están haciendo mal. Lo vienen haciendo mal hace mucho tiempo y que ahora, después de Consejo, donde se plantea la posibilidad del VAR para bajar costos, aparezca el presidente diciendo que se hace en forma manual, es seguir poniéndole guindas a la torta hasta decir basta ya", precisa.

Offside milimétricos cuestionados

Para el periodista Fernando Solabarrieta lo que está pasando con el VAR a la chilena ya se había dicho alguna vez, pero que nadie había puesto atención en que la sola intervención de una mano humana podría hacer cambiar todo.

"Eso siempre lo supe. De hecho fue una de las primeras discusiones, cuando me decían 'no, algo que es indiscutible es el tema del offside, porque está la medida de la cancha y hay un software'. Está bien, pero hay una mano humana que instala el cursor en el instante que sale la pelota. Cuando el offside es mínimo la intervención humana puede distorsionar la jugada. Lo dije siempre, lo he sostenido siempre y que bueno que se sepa. Esto hace que los que son milimétricos sean cuestionados", comentó Solabarrieta en Redgol.

Por lo mismo, llama a tomar medidas drásticas, ya que si no hay seguridad completa del cobro que está haciendo el VAR, en esta línea por la posición de adelanto, el sistema no sirve porque no entrega garantías.

"Si es de un par de centímetros la intervención de la mano humana puede cambiar la jugada. Sigo con lo que dije desde el primer día, el VAR es un elemento que no ha venido ayudar al fútbol. Es tan grande la intervención que provoca que si no hay certeza al 100% es mejor que no esté", finaliza.