El comunicador, en conversación con RedGol, se lanzó contra Milad y compañía por no regular los precios de las entradas.

Como no podía ser de otra forma, el Campeonato Nacional, incluso antes de empezar, está rodeado de polémica. El certamen que se inicia este viernes ha hecho noticia, más que por las incorporaciones de renombre que han llegado, por otros temas. En este caso, el alza increíble en los precios de las entradas a los estadios.

Y es que, al menos en los partidos de los tres grandes, los hinchas tendrán que desembolsar una considerable cantidad de dinero para ir a ver a sus equipos.

Desde los 15 mil que valen las entradas en el Copiapó vs Colo Colo, a los 17 mil de la hinchada de Católica en Sausalito, pasando por los 22 mil que deben pagar los hinchas de Huachipato en Santa Laura contra la U (sin contar que la galería de los azules vale cerca de 11 mil).

Precios que se han puesto en el ojo del huracán y ahora fue Mauricio Israel quien se sumó a las críticas. El comunicador apuntó sus dardos contra la ANFP por no ser capaz de regular en la materia, dejando absoluta libertad a los clubes.

En conversación con RedGol, Israel señaló que "esto parte del nivel que está mostrando la ANFP y el fútbol chileno hoy en día. Es un desorden en donde no hay nadie que regule nada, esa es la verdad".

Además, reflexionó sobre lo ocurrido en el Colo Colo vs Magallanes del pasado domingo. "Esto ya lo comenzamos mal con la Supercopa, cuando presentaron el trofeo con cintas pegadas con masking tape y que se desarmó cuando se la entregaron a Magallanes", destacó.

"La verdad es que esto es una vergüenza. Los clubes están tratando de recuperar, no sé de dónde, las platas. Estamos en un país que está con crisis, con una inflación desatada. Cobrar 17 y 22 mil pesos por una galería me parece de una desproporción que no tiene nombre", cerró.