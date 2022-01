La victoria de Huachipato sobre Copiapó en la ida de la final de promoción comienza a poner fin a un mes y medio de fútbol de escritorio, que terminó con Deportes Melipilla descendido por secretaría y los de la usina rescatados del descenso directo.

Pero el técnico del cuadro acerero, Mario Salas, no cree que se la hayan llevado pelada. "No sé de dónde sacaron que para Huachipato era más fácil, cuando nosotros éramos el equipo que más incertidumbres tenía, el único que no sabía si jugaba o no jugaba", sentenció.

En diálogo con TNT Sports, el Comandante reconoció que el equipo estuvo "mucho tiempo entrenando sin saber qué hacer. Pusimos en jaque el inicio de los campeonatos que se vienen y la verdad es que nosotros no nos excusamos, no nos lamentamos, y lo único que nos interesa es ganarle a Copiapó allá (en Talcahuano) y hacer el fútbol que nos corresponde".

Pero ahí no quedó lo de Salas, que se dirigió explícitamente a Deportes Melipilla, equipo que apeló al TAS la decisión del Tribunal de Disciplina, e incluso pidió la suspensión de la final de promoción ante la chance de revertir el fallo.

El entrenador fue sumamente crítico. "Siento que las cosas se tienen que solucionar, las cosas que no tienen que suceder, como fue lo de Melipilla, que se lleva en el desastre una sanción bastante baja por lo que sucedió", reflexionó.

"Esperamos que todo esto que sucedió con Melipilla no vuelva a suceder y que esos clubes no existan más. Si esa es la idea. Que el fútbol chileno se limpie y parta por ser rigurosamente y estricto en la sanción a estos clubes", puntualizó el estretega.

"Nosotros hoy coronamos algo importante en el campo de juego, pero esta llave es difícil. Y hablamos de lo que para nosotros es importante, ser superiores a Copiapó dentro del campo de juego", completó el ex DT de Universidad Católica y Colo Colo.

Huachipato y Copiapó se enfrentarán el próximo miércoles en Talcahuano para definir al último pasajero de Primera División en 2022. Los nortinos necesitan ganar para forzar al menos a una definición por penales, el triunfo y el empate favorecen a los acereros.