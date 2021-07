Marcelo Salas vuelve a estallar por una mano penal no cobrada a Deportes Temuco y se pregunta si hay complot arbitral contra su equipo

Deportes Temuco perdió 1-0 como visita contra Arturo Fernández Vial por la fecha 12 del Campeonato Nacional de Primera B en el estadio Ester Roa, duelo disputado este reciente miércoles por la noche en medio de la neblina penquista.

Los araucanos querían pisarle los talones al puntero Coquimbo Unido, pero no pudieron ante uno de los colistas. Tras el duelo, el propietario y presidente de Temuco, Marcelo Salas, estalló literalmente.

Al Matador no le gustó nada que el árbitro Franco Arrué desestimara un penal por una mano en el área de Braulio Ávalos en los minutos finales, que pudo significar el empate para su equipo.

“Ok, nada más que decir, no es mano como dicen los comentaristas. Ya van dos sobrados que no eran y en que es no se cobra. Si levanta la mano es penal. Nada que pensar”, dijo Salas en el Story de Instagram con el apoyo de la acción en TV.

Agregó: “¿cuál es la duda de no cobrar? No entiendo. Si la mano está pegada al cuerpo todo bien. ¿Si abre o levanta? Penal. ¿Cuál es el criterio o duda? ¿Para analizar nada más, serán intereses asociados o sólo error arbitral? Veamos qué pasa en el próximo, ojalá un error a favor nuestro. Bye”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Marcelo Matador Salas ocupa las redes sociales para reclamar su conformidad con los cobros y el desempeño de los árbitros. En las últimas semanas ya había utilizado Instagram para quejarse.