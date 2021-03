Luis Núñez insiste en su inocencia: "Es imposible que yo haya disparado o haya matado a alguien"

Desde febrero del año pasado, Luis Núñez se mantiene detenido. El ex delantero de Universidad Católica, entre otros clubes, está en prisión preventiva por su supuesta participación en el homicidio de Juan Pinto en medio de una balacera.

Huelgas de hambre, una pelea y una inexplicable prohibición de hablar con la prensa que el propio "Lucho Pato" revela han marcado su paso por la cárcel de Alta Seguridad. Desde ahí y en conversación con La Tercera, el imputado rompió el silencio e insistió en que no ha hecho nada.

"Soy inocente. Yo no he matado a nadie. Nunca he tenido una pistola en mis manos. Es imposible haber matado a alguien sin pistola", aseguró. "Estaba (en el lugar). Eso no lo puedo negar. Yo sí estaba ese día. En los hechos sí estaba, pero de ahí a matar a una persona…para eso se necesita una pistola y yo en ese momento no la tenía y nunca la tuve en el momento de los hechos. Es imposible que yo haya disparado o haya matado a alguien".

Luis Núñez se mantiene detenido desde febrero del 2020. Foto: Agencia Uno

Según Núñez, en el incidente solo ingresó al lugar para detener una pelea que estaba subiendo de tono hasta que comenzaron los balazos. "Sentí un disparo y ahí corrí. Imposible quedarse mirando quién estaba disparando. Atiné a salir de la casa para que no me llegaran los disparos. Incluso me caigo en la salida de la casa y sentí seis o siete balazos. Arranqué, intentaba arrancar, al igual que las otras diez o doce personas que había en la casa".

Núñez también explicó su viaje a Bolivia, donde estuvo prófugo. "Yo no tenía por qué entregarme si yo no soy culpable de nada. En el pasado, yo tuve una detención por unas carteras LouisVuitton (en 2012). ¿Te acuerdas? Pasó algo parecido en ese momento porque la policía me vinculó sin ser responsable. Me fueron a buscar a Concepción. Fui a declarar y me dejaron detenido. Salí en la tele, en todos lados. Después salí absuelto de eso y nadie dijo nada, todos se quedaron como que era culpable. En ese momento me entregué a declarar a la policía de la mejor manera y salí perjudicado. Perdí mi carrera, perdí mi club porque me costó irme de Conce. Ahora querían que yo hiciera lo mismo y yo no accedí a eso".

Sin contacto con futbolístas

Desde que ha estado ligado al mundo del crimen, Luis Núñez perdió todo lo que el fútbol le dio. De hecho, en su momento más difícil no ha tenido ningún acercamiento de nadie. "No tengo roce con los futbolistas hace mucho tiempo. La embarrada que me mandé en el pasado marca varias cosas. Pero ahí fui responsable y asumí, hoy no puedo asumir algo que no he hecho".

Para el ex delantero, su nombre le está costando caro en la justicia. "Porque soy Luis Núñez el fiscal quiere perjudicarme. Hizo el tema de ir a buscarme. Él expuso a mi familia, a mi hija. Tengo a mi hija con depresión porque ella estaba cuando me pillaron. Ella se siente responsable porque piensa que la siguieron a ella".

Luis Núñez insiste en que es inocente de los cargos en su contra. Foto: Agencia Uno

"Hoy me ha tocado vender mis dos autos para pagar mis abogados, para poder mantener a mi familia porque el tema de pandemia nadie hace nada. Por suerte he podido retirar los 10%, que es lo único que me ha llegado de plata. Pero al fiscal y a nadie le importa nada. Yo perdí mi vida. Cuando salí de la cárcel luché por mi vida", complementó.

Finalmente Núñez pidió que no abandonen su caso. "Lamentablemente estaba en el lugar, al igual que otras 10 personas. Yo quiero que se haga un juicio y si tengo que ser condenado sea con la verdad. Lamentablemente la cagué, estaba ahí. Pero yo no he matado a nadie. Yo no he disparado. Me están acusando de que maté a alguien y eso es demasiado fuerte. Me están pidiendo 17 años de cárcel, de vida, por algo que yo no hice".