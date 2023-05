Luis Núñez recibió una más que especial visita en el centro penitenciario de Rancagua, lugar donde cumple una sentencia de diez años de prisión tras ser condenado en calidad de autor de un homicidio cometido en octubre de 2018, en la comuna de San Joaquín.

El ex delantero de Universidad Católica fue visitado por Esteban Paredes, Rodrigo 'Kalule' Melendez, Rodrigo Pérez, José Luis 'Ribery' Muñoz y Leonardo Monje, quienes además fueron acompañados por el periodista Cristián Orchard.

Según información entregada por La Tercera, estos ex jugadores compartieron un partido de baby fútbol en la multicancha del centro penitenciario, donde el equipo de los ex jugadores enfrentó a una selección de reclusos, encabezada por el propio Núñez. Posteriormente, el equipo de Paredes se vio las caras ante los gendarmes.

“Siempre es bueno estar en un evento así, muy social. Uno no es nadie para ser juez de las cosas que hicieron o no. Siempre es importante no olvidarse de los amigos. Lucho cometió errores, pero no lo vamos a dejar solo. Lo hago frecuentemente. Es importante. Nadie en la vida está libre de tomar malas decisiones”, señaló al mencionado medio Rodrigo Pérez.

En ese sentido, el ídolo de Cobreloa sostuvo que “Lucho estuvo muy feliz con toda la gente que participó, se le veía bien. Quedamos contentos. Más que por jugar. Verlo y que esté bien, es bueno para todos los que estuvimos ahí”.

Los ex futbolistas no fueron los únicos en visitar a Núñez, ya que además dijo presente Hans Malpartida, más conocido como 'Miguelito', humorista y reconocido hincha de Universidad Católica.