Luis Jiménez y su futuro en Palestino: “Soy muy ambicioso deportivamente y no me conformo solo con clasificar a una copa”

A excepción de Colo Colo y Universidad de Concepción, que juegan el partido por la permanencia, los demás clubes del fútbol chileno cerraron la temporada 2020 e iniciaron su periodo de vacaciones.

En ese sentido, en época de conclusiones, de análisis, La Redgoleta de RedGol conversó con Luis Jiménez sobre el premio a mejor jugador del torneo nacional, a esta atípica temporada, la recta final de campeonato junto a Palestino y sobre qué viene para su futuro inmediato.

“Me pone muy contento, da gusto porque la gente que me escogió es del medio. Fue una temporada bastante rara, porque tuvimos altos y bajos, pero logramos salir de esa mala racha y terminar de la mejor forma, con una clasificación a la Copa Sudamericana”, partió diciendo.

“Nosotros cambiamos muchos jugadores y se tiene que dar tiempo a los nuevos para que se adapten al equipo, al técnico. Pero te repito, dentro de todo lo que pasó en la temporada, es lo que merecemos”, agregó.

“El fútbol es un deporte colectivo, si tú me dices que si cambio el premio al mejor jugador del año por la clasificación a la Copa Libertadores, lo hago de inmediato. Siempre he sido jugador de equipo. Los premios individuales dan gusto, pero el objetivo grupal es lo primordial”, dijo.

¿Sigue en Palestino?

Al ser consultado sobre su futuro inmediato, el Mago no quiso entregar mayores detalles, pero sí dejó la puerta abierta a escuchar ofertas y poder unirse a un proyecto deportivo que lo seduzca y le permita pelear por cosas importantes.

Palestino cerró la temporada con un empate ante Coquimbo Unido. (FOTO: Agencia Uno)

“Eso no depende de mí, lamentablemente. Soy muy ambicioso en lo deportivo y no me quiero conformar con clasificar a una copa internacional. Ayer estábamos un poco molesto, porque jamás pensamos en la Sudamericana, queríamos clasificar a la Libertadores. Creo que realizamos el peor partido desde que llegó el Coto Sierra, perdimos una gran oportunidad. Es difícil quedar satisfecho con una clasificación a la Sudamericana”, expresó.

“La gente de Palestino siempre me agradeció que volviera directamente. Cuando nos sentamos a negociar, esa conversación duró una hora. Nunca he tomado decisiones por el tema económico, sino por el proyecto deportivo, por la ambición de ganar, porque siempre quiero ganar”, agregó.

En la misma línea, complementó que “en el fútbol todo puede pasar y es algo que he aprendido a mi experiencia y de compañeros y amigos. Yo soy súper precavido de las declaraciones, porque no quiero quedar preso de ellas”.

“Yo jamás te diría que le cierro las puertas o no iría a jugar a un equipo, porque no sé lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué hablar de supuestos? Pero no cierro posibilidades”, sentenció sobre el tema.

“Me gustaría seguir dentro del fútbol como entrenador”

Pero eso no fue todo, porque el volante volvió a reiterar su deseo de seguir ligado al fútbol, después de su retiro. De hecho, mencionó que ha realizado cursos y que pretende viajar a Italia a perfeccionar su carrera como director técnico.

“Me gustaría seguir dentro del fútbol, ahora estoy estudiando, he realizado cursos y me gustaría seguir como entrenador. Voy a tomar la decisión cuando me retire. Tengo cursos en Irlanda e Inglaterra, pero cuando me retire voy a tener más tiempo para estudiar, que sería lo más seguro en Italia”, comentó.

“Todos los técnicos te dejan algo, todos te dejan algo positivo. El fútbol no tiene una fórmula, porque sino todos la copiarían, todos serían campeones. Lo más importante es cómo uno traspasa la información a sus jugadores, la convicción. Son muy importante las habilidades blandas, pero sin dejar la táctica y lo físico”, expresó.

Finalmente, se refirió a las declaraciones de Martín Lasarte, quien no le cerró la puerta a nadie: “Me parece positivo. La Selección es para los que están mejor en el momento. Es normal que debe tener un grupo base. Fue bastante claro y es algo que siempre he pensado de la selección, que es distinto a un equipo que juega todas las semanas. Además, están siempre esas ganas de querer volver a la selección chilena”, sentenció.