Luis Baquedano, gerente deportivo de Unión Española: "Puedo decir que Carlos Palacios está prácticamente transferido a Brasil"

Al parecer es un hecho que una de las grandes figuras del torneo anterior, Carlos Palacios, no jugará este 2021 en Unión Española y emigrará a tierras brasileñas.

En conversación con Radio Infinita, el gerente deportivo hispano, Luis Baquedano aseguró que el jugador está listo en un equipo de ese país, que al parecer, sería el Internacional de Porto Alegre.

"Para ser bien franco, yo no he llevado a cabo la negociación, sino que lo ha hecho directamente el presidente del club (Santiago Perdiguero) y el propietario (Jorge Segovia), por lo tanto no tengo ningún antecedente oficial. Pero sí, extraoficialmente, puedo decir que el jugador está prácticamente transferido a Brasil", afirmó.

Agregando que "el club más interesado es Inter de Porto Alegre, está más cerca de Porto Alegre que de Santiago".

Luego, en conversación con Radio Cooperativa, el dirigente hispano no cerró el tema de contrataciones para Unión.

"No está cerrado, porque podemos traer a alguien que reemplace a Carlos Palacios. También existe la posibilidad que podamos rescindir contra con Legizamón, entonces no podemos decir que no traigamos a alguien más", cerró.