Lucas Wilchez se ofrece sin miedo al Colina de Kalule Meléndez: "¿Están Toro y Fierro? Tengo que ir"

Lucas Wilchez se fue de Colo Colo dejando un grato recuerdo en la retina del hincha colocolino. Su buena onda y su entrega marcó su paso por Macul y hoy su futuro es incierto en Argentina.

En conversación con Después Te Explico de Redgol, el volante argentino preguntó si Kalule Meléndez estaba dirigiendo y le mandó un recado. "Háganle llegar a Kalule Meléndez si necesita un volante ahí que juegue. Que está llevando muchos jugadores de Colo Colo", comenzó.

Lo que Wilchez no sabía es que en Colina SADP está Sebastián Toro y Gonzalo Fierro, ex compañeros en Colo Colo. "¿Está Sebastián Toro también? ¿Gonzalo Fierro? Nooooo, tengo que ir. Vamos a hacer una campaña, voy a Colina. Hablen con el Kalule para ver si necesitan", detalló.

Lucas Wilchez con la camiseta de Colo Colo

El ex volante colocolino quiere seguir jugando y en Argentina no se ve para cuando. "No sé cuando comienza el campeonato o están entrenando, pero pásenle el dato. Véndanme como volante argentino con mucha experiencia que juega muy bien al fútbol. ¿Para que más?", expresó tirando la talla.

Para finalizar agregó que, "me encantaría ir con otro equipo a enfrentar a la U. Lo mal que me recibirían, imagínate. Me encantaría. Hablen con el Kalu y díganle. Yo le tiro el grupo para adelante".