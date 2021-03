Los históricos de Universidad Católica y Colo Colo hacen sus pronósticos en Redgol para la gran Supercopa del fútbol chileno

Este domingo en el Estadio Nacional a las 18:00 se enfrentarán Universidad Católica y Colo Colo en una nueva versión de la Supercopa del fútbol chileno.

Los Cruzados llegan a este partido como flamantes tricampeones de los últimos tres torneos nacionales, en tanto, el Cacique ganó la última versión de la Copa Chile que se disputó en 2019 (el año pasado no hubo por la pandemia del coronavirus).

En Redgol conversamos con históricos de ambos clubes para que nos den sus pronósticos e impresiones respectos a la gran final.

Universidad Católica: La confianza del campeón

Osvaldo Arica Hurtado

"La Católica gana porque independiente que es una nueva temporada, ha mantenido la mayoría del equipo y además es un equipo tranquilo en todo sentido", afirma el ex goleador de la Franja.

Jorge Aravena

"Gana Universidad Católica porque es el equipo que ha venido jugando mejor en todo este último tiempo. Tiene cambios de entrenador, pero no varía lo que se viene haciendo. Mantuvo todo el plantel y tiene más posibilidades la UC de ganar este encuentro", asegura el Mortero.

Miguel Ángel Neira

"La UC sin ninguna duda, porque está armado, es mejor equipo y Colo Colo es una incógnita. Los dos equipos están en igualdad de condiciones en cuanto a pretemporada, pero la UC está formada, y los albos en formación. Creo que la Católica va a ganar sin ningún problema", es la visión del ex mundialista en España 1982.

Patricio Toledo

"Favorito es la Católica por lo que hizo el año pasado y aunque se juegue un nuevo campeonato llega mejor. Colo Colo ojalá haya aprendido la lección y pueda armar un plantel que le permita estar tranquilo en el año. La UC no hizo grandes contrataciones, pero es una base que viene jugando hace dos años. Ojalá podamos tener un nuevo título porque sería muy importante para el club", señaló el ex arquero cruzado.

Rodrigo Gómez

"Gana Católica porque tiene un plantel muy maduro y competitivo más allá del cambio de entrenador. Colo Colo está comenzando un proyecto nuevo y no es una incógnita porque Gustavo Quinteros es conocido y tiene sus credenciales", es la visión del ex mediocampista de la UC.

Colo Colo: La esperanza de un nuevo proceso

Eddio Inostroza

"Está complicado para Colo Colo, porque Católica viene con mayor estabilidad. No sabemos cómo saldrá Colo Colo, creo que con mucha voluntad, pero no sé si manejarán un nuevo sistema, la UC viene mejor, pero el albo es el albo. Podría ser que de atrás pica el Indio por la calidad de sus jugadores", cree el ex ayudante de Mirko Jozic.

Cristián Saavedra

"No me gusta dar pronósticos o resultados. La UC tiene la ventaja de venir estructurado, pero siempre tendré la esperanza de que Colo Colo pueda ganar. La Católica es favorito, pero como colocolino creo que si puede triunfar, dar el batatazo", opina el Niño Gol.

Leonardo Véliz

"La final de mañana, el favorito es la Católica. Han mantenido una consistencia, una política, una uniformidad, no hay ninguna comparación. Colo Colo igual tiene la experiencia de lo que le pasó el año pasado y hay que dejar una buena imagen y ganar la Supercopa es un bálsamo después de jugar la Promoción", asegura el Pollo.

Raúl Ormeño

"Colo Colo es un equipo joven que tiene sus pro, será un equipo dinámico, pero también puede traer problemas al faltar líderes dentro del campo. Los jugadores están con todas las ganas de iniciar un año nuevo y cambiar completamente lo que pasó el año pasado", dispara el ex mediocampista.

Gabriel Mendoza

"Sin lugar a dudas Colo Colo ha hecho buenas contrataciones y hablando con el gerente técnico me he enterado que llegan bien. Tengo fe absoluta para este partido, es un nuevo año y todo cambiará, no me importa que la UC sea el favorito, me gusta eso porque Colo Colo va a demostrar que es el más grande de Chile", indicó el Coca.