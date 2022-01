El León de Atacama cayó por 4-2 en la Liguilla de Promoción ante Huachipato por lo que seguirán en Primera B , y el volante argentino sacó la voz para mostrar la tristeza que le produce no haber logrado el objetivo.

Una polémica derrota sufrió Deportes Copiapó en el partido de vuelta de la Liguilla de Promoción ante Huachipato. Duelo donde los Acereros vencieron 1-0 con un penal que desató las pasiones en la cancha del estadio CAP, y que terminó con un marcador de 4-2 global que dejó a los nortinos en Primera B.

Y después de que terminara la polémica definición, que llevaba largo tiempo causando pesadillas y dolores de cabeza en el León de Atacama, los jugadores pudieron sacar la voz. Y así lo hizo el mediocampista argentino Jorge Luna, quien habló una vez terminado el compromiso para sacar toda su tristeza.

"Este momento es muy difícil para hablar, después de todo lo que pasamos en un mes y medio. Nos encontramos en la cancha, terminamos jugando en cancha, tenemos orgullo, dignidad. Tenemos claro cómo se jugaron los dos partidos, no quiero echarle la culpa a nadie", comenzó disparando.

Tras eso, sacó todo su dolor y acusó: "Somos Copiapó, orgulloso de pertenecer a este gran club, pero nos faltaron el respeto, así lo siento yo. Terminamos en cancha, nos rompimos el orto después de un año de trabajo. No es fácil ver a mis compañeros llorar de bronca".

Además, también reconoció que todo lo vivido "no es bueno para el fútbol chileno y para nosotros como club", para después referirse a la gran polémica del partido. Esto porque después del polémico penal que Francisco Gilabert pitó para Huachipato, que terminó en gol, los jugadores nortinos quisieron irse del partido.

Por eso, al ser consultado por esa opción, luna reconoció que "fue la idea. Pero somos profesionales, esto no es club de barrio, pertenecemos a una liga muy importante, pero jugar así, en contra de todo no es fácil".

E inmediatamente después continuó con las críticas pero alentó a su club: "El fútbol debe ser digno para todos. Nos encontramos con esto, nada que decir. Orgulloso de mis compañeros, del club, sabíamos que era una guerra, pero lo asimilamos como un partido".

Para finalizar, prefirió no hablar del cobro de Gilabert, ya que reconoció que "no soy de criticar a los árbitros, ellos tienen un sistema de trabajo, cómo dirigir, ellos sabrán con la presión o no cómo lo hicieron. Nosotros lo teníamos que hacer lo mejor en cancha".