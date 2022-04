El clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se vio manchado por un lamentable hecho en las galerías de San Carlos de Apoquindo. Leonel Sánchez falleció horas antes del encuentro y generó uno de los momentos más tristes del último tiempo en nuestras canchas.

El histórico ex delantero, goleador del Mundial de 1962 con Chile y leyenda del Romántico Viajero, murió a solo días de haber sido dado de alta. Esto llevó a la U a salir de luto al terreno de juego y lucir una banda en su homenaje.

Pero la nota triste la pusieron los hinchas de la UC. Y es que previo al inicio del partido, se llevó a cabo un minuto de silencio por la muerte de Leonel Sánchez. No obstante, una parte de la barra cruzada no encontró nada mejor que opacar todo con gritos contra el Bulla en uno de los momentos más dolorosos de la institución.

Repudio al actuar de los hinchas de la UC

El mundo del fútbol chileno se mostró muy molesto por lo hecho por la barra de la UC en el homenaje a Leonel Sánchez. Sandrino Castec calificó de inentendible el actuar de los hinchas. "Una persona que dio todo por el fútbol. Cuando me hablan y me dicen que estas son las personas del fútbol, estas son las que hicieron un legado, son leyendas".

"No entiendo de qué manera piensan las barras, no sé si entienden lo que fue un futbolista que dejó todo en su vida por un país como Chile. Es complicado," agregó el ex artillero.

Las palabras de Sandrino Castec son respaldadas por Jorge "Coke" Contreras. "Sinceramente es muy fea la actitud de la barra de Católica. Hablamos de un futbolista que hizo historia en nuestro fútbol, independiente de la camiseta".

"Demuestra la cultura de las barras, es un tema bien lamentable en nuestro fútbol. Lo siento por los hinchas de Católica, no son todos igual, pero el identificarse como barra no le hace un favor a sus clubes", agregó. "Ojalá tomaran alguna determinación, porque piensan que representan al club y no lo hacen para nada. Estoy en contra de las actitudes de las barras y todavía espero que los clubes reaccionen, porque en definitiva, intentan representar al club y en muchas cosas no se está de acuerdo".

Llamado a usar a los jóvenes en la U

Ya hablando de lo ocurrido en la cancha, el foco se pone en la U. La reacción que tuvo la escuadra estudiantil con los ingresos de Dario Osorio y Lucas Assadi no dejó indiferente a nadie, pidiendo desde todos lados que se sumen a los titulares.

"La U todavía no encuentra el ritmo, pero Osorio y varios jóvenes que tienen que demostrar lo que son. Al principio todos los comentarios eran que Católica avasallaba a la U y no fue así. Son malos los planteamientos y los esquemas que ha mostrado el técnico", recalcó Sandrino Castec.

Aunque el ex delantero también hizo un llamado a la dirigencia. "Esta U no tiene el orden que realmente necesita. Ahí tienes la respuesta de la gente que maneja a la U. Es insostenible, no sé quién entiende a quién. Se pudo hacer mejor y no se hace, no podemos responsabilizar a los jóvenes".

Por su parte, Jorge Contreras trató de comprender las decisiones de Cristian Paulucci al sacar a Gonzalo Tapia, una de las figuras. "Para él, el 2-0 ya lo dejaba en carrera y quita a un equipo que de contra puede ser importante. Quizás pensó que como chico joven ya dio lo suyo, uno intentan entender".

Tras ello, Coke abordó la irrupción de Osorio. "Lo vi un par de veces y me parece un jugador que no hay duda que está en condiciones de ser titular ya. Es rápido, tiene muy buena pegada, es desequilibrante y peligroso".

Finalmente pidió que al juvenil lo utilicen como mejor funciona. "Lo he visto como volante, medio 10, y creo que es hasta más delantero. Le cambió la cara a la U, que estuvo a punto de llegar a la igualdad", sentenció.