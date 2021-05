Delantero uruguayo vive un drama en Chile y clama por ayuda en redes sociales: "La depresión ha llegado a mi vida"

Una de enfermedades más complicadas, y a la vez silenciosa, es la depresión, situación por la que pasa el delantero uruguayo de Deportes Iberia, Leandro Raymundez, quien dio a conocer su triste panorama en redes sociales.

El ariete contó los problemas por los que está atravesando en su cuenta de Twitter, donde dio a conocer las dificultades por las que ha tenido que pasar en los últimos días.

"Hasta acá llegué... necesito ayuda por favor, la depresión ha llegado a mi vida! LES CUENTO: hace dos meses me vine a chile, a jugar al fútbol que es mi trabajo, y mi familia quedo en uruguay (Señora e hija de 4 años) esperando que me instalara para luego venir", comienza su relato el jugador.

"Esperando que vengan, Chile decide cerrar sus fronteras, que lo entiendo perfectamente pero en mi caso no es por turismo, es por trabajo, y ahí empezó todo mi mal estar, día a día me fui debilitado, ya que mi hija me extraña, pide por verme y no tengo que responderle", agrega.

Reymundez es jugador de Iberia

Luego, Reymundez indica que "ya todo el club, compañero y cuerpo técnico al cual estoy muy agradecido están a disposición de ayudarme, pero no encontramos una solución, no me queda de otra que pedirles por favor a todos mis colegas, jugadores de futbol, y a todas la gente que pueda ayudarme a compartir".

El llamado del futbolista llegó a Carolina Ache Batlle, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, quien se comunicó por interno con el jugador para ayudarlo.