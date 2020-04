La tristeza de Óscar Fabbiani: "Tengo un nieto de 13 años, que fue a Palestino, los profesores porque era mi nieto le agarraron mala"

Óscar Popeye Fabbiani habló en ADN de su vida actual, de su pasado goleador y de la ausencia de jugadores en su puesto de centrodelantero, pero, además hizo una denuncia que lo llena de tristeza.

“Yo tengo un nieto de 13 años, que fue a Palestino, los profesores porque era mi nieto le agarraron mala. Al final mi hija lo agarró y lo sacó, lo llevamos a Unión Española y ahí está. Es buen jugador, es muy buen jugador y aparte ve mucho fútbol y hace caso de las cosas que le dicen”, contó apenado.

Fabbiani agregó que “hace 46 años estamos acá y la envidia es lo peor que hay ¿Que culpa tiene mi nieto de que yo fui bueno y el profesor que lo entrenaba a él no? porque la tiene que pagar mi nieto, nada que ver una cosa con otra, al contrario, si estoy entrenando unas divisiones inferiores y viene un hijo de un ex jugador, lo recibo mucho mejor todavía”.

Por su gran trayectoria, logros y amor a la institución, los quisimos homenajear. A partir de ayer, las galerías del estadio La Cisterna cambiaron de nombre.



La sur, ahora se llama Galería Sur Oscar Fabbiani, y la norte, Galería Norte Rodolfo Dubó ����



Conoce sus declaraciones. pic.twitter.com/q8dUpmy3k5 — Club Deportivo Palestino (��) (@CDPalestinoSADP) August 27, 2018

El ídolo de Palestino se refirió en extenso a la ausencia de los delanteros de área. “No están saliendo, yo veo mucho las cadetes, prácticamente juegan sin 9, alguno que llega desde atrás, pero juegan más con punteros y sin 9. Eso lo estoy viendo en todos lados, no está el 9 ese que me gusta a mi, de estar metido adentro del área, uno que aparece no más”, cerró.