La depresión superada de Mathías Vidangossy: "Las emociones te botan, te levantan y te vuelven a hacer caer"

Mathías Vidangossy fue una de las figuras del Mundial Sub 20 de Canadá, donde destacó al igual que Arturo Vidal, Gary Medel, entre otros jugadores. Su buena actuación hizo que partiera tempranamente a España, donde la pasó mal.

En conversación con CDF, el volante nacional contó cómo empezó a vivir con una depresión de por medio en España, la cual ya está superada.

"Fui allá y no jugué casi nada. Después de jugar un Mundial, donde salió casi todo bien, llegar a un equipo en el que no me tomaban en cuenta fue un golpe duro para mí. Ahí empecé con las montañas rusas: los bajones, las subidas y muchas cosas que en el momento no se entienden", expresó.

Además agregó que "en ese momento era muy inestable emocionalmente y si uno no está bien de la cabeza, es muy difícil. Cuando uno no sabe controlar las emociones, te botan, te levantan y te vuelven a hacer caer. Es una ruleta: no sabes cuándo vas a estar bien o cuándo estarás mal. Había concentraciones con Bielsa en que lloraba sin saber por qué. Y por eso no logré entender bien lo que quería".

Para finalizar, Vidangossy contó que solo pensaba en la pelotita en ese momento. "Lo único que pensaba era jugar y desahogarme, pero sus entrenamientos no eran para jugar. Para mí no es un buen recuerdo", sentenció.