La Serena oficializa a Mauricio Salazar como líder del ambicioso proyecto institucional del club

Deportes La Serena vivió este martes una tremenda jornada, luego de que Martín Ossandón, Gerente General del elenco papayero, oficializara a Mauricio Salazar como nuevo Presidente de la Comisión del Fútbol Joven.

En la importante instancia, Ossandón entregó además detalles de lo que será el rol del desarrollo formativo dentro del ambicioso proyecto institucional del elenco nortino:

“El proyecto institucional es fundamentalmente el desarrollo del club a corto, mediano y largo plazo. Y la presentación de Mauricio es un hito muy importante. Creemos que es la persona idónea para liderar nuestro proyecto formativo. Estamos muy contentos, es una persona que cumple con todos los requisitos para asumir el cargo y seguir consolidando robustamente nuestras divisiones inferiores”, comentó Ossandón.

El fútbol formativo es parte de los cinco pilares del proyecto de los Granates: Desarrollo institucional, proyecto deportivo, desarrollo comunitario, marketing y comunicaciones, y plan de infraestructura, los cuales son fundamentales para el desarrollo y lograr convertirse así en un club ciudad.

El fútbol joven de La Serena no sólo abarcará lo deportivo, sino que se buscará realizar un trabajo donde los futuros jugadores sean personas íntegras, profesionales en lo deportivo y conectados en lo social con su entorno.

Por su parte, Mauricio Salazar destacó la importancia de su nuevo desafío: “Estoy muy contento de liderar este proyecto, y agradezco a Martin Ossandón por la invitación. La verdad que cuando me contactaron vi un proyecto muy bien trabajado y no me quedó otra alternativa que hacerme parte. Sé la responsabilidad que significa formar a los futuros jugadores, y no solo formaremos jugadores, sino que personas íntegras y con sentido de pertenencia al club”.

Mauricio Salazar fue presentado como Presidente de la Comisión de Fútbol Joven de CDLS.

Además, el ex capitán contó su objetivo con los futuros jugadores que serán parte del primer equipo de La Serena, asegurando que: “la idea es que que un porcentaje alto de los jugadores del plantel sean futbolistas formados en casa, y que vengan con las herramientas suficientes para poder desenvolverse en la alta competencia, ser un aporte para el club y que sean buenas personas”.

Tras finalizar la actividad, Martín Ossandón le entregó una camiseta símbolica con el número 18 a Mauricio como gesto de bienvenida a su nuevo desafío en la institución papayera.