Kike Acuña: "El alcohol me cagó, un año salí 364 noches seguidas"

Una descarnada conversación con Juvenal Olmos tuvo Jorge Kike Acuña, el ex futbolista que destacó en sus pasos por Universidad Católica, Feyenoord de Holanda y la selección chilena.

En diálogo con CDF, el ex mediocampista reconoció sus problemas con el alcohol y el desorden general en su vida, que terminó pasándole la cuenta en el fútbol.

“El alcohol me cagó. No tengo miedo de reconocerlo. En los últimos años de carrera no jugaba contra el 10 o el 8 del otro equipo, jugaba contra mis ‘amigos’, los que decían serlo y que me dejaron solo. Estuve cagado", reflexionó.

El entrenador de la serie Sub 17 de Unión San Felipe asegura que su rutina nocturna fue demoledora no solo para su carrera, ya que incluso lo manifestó en uno de sus reiterados anuncios de retiro.

“Un año salí 364 noches seguidas. La vez que no salí en la prensa destacaron ‘al fin Kike Acuña nos deja descansar’. Fue un año en que lo pasé bien y no pensé que me pudiera afectar. Me empezó a gustar. Salía a la calle y todos me conocían, más que cuando era futbolista. Pero perdí todo, no gané nada”, reconoce.

El ovallino recuerda con pesar su paso por Universidad de Chile en 2007, que lo terminó marcando desde el punto de vista profesional y tras el que comenzó una lenta decadencia hasta que dejó la actividad.

"Anduve muy mal. Me dediqué más a salir que a entrenar. Fue el fracaso más grande de mi carrera. El fútbol dejó de apasionarme. El hecho de no cuidarme y que estar dentro de una cancha no fuera mi prioridad me llevó a fracasar", reconoció a Juvenal Olmos.

Finalmente, el Kike fue frustradas sus aspiraciones futuras, hasta que paulatinamente fue dejando el fútbol, en medio de sucesivos anuncios de retiro. "Me porté muy mal, siento que se me cerraron las puertas", completó.