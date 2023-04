Deportes Colina estuvo a tan sólo segundos de lograr una verdadera hazaña ante la Universidad Católica en Copa Chile. En la última jugada del encuentro, Fernanzo Zampedri igualó el marcador y estiró la definición a los lanzamientos penales, instancia donde los Cruzados fueron más certeros y terminaron avanzando de fase.

Pese a la eliminación, uno de los principales protagonistas de la jornada fue el guardameta Julio Bórquez. El golero de 22 años tuvo una sólida actuación, siendo uno de los puntos más altos del compromiso y siendo elegido como la figura del partido.

Tras el encuentro, el emocionado guardameta señaló que "he batallado duro en mi vida personal. He sufrido bastante pero acá en Deportes Colina encontré una revancha. Me dio un plus para seguir con la ilusión y lo más fabuloso es que tenemos un gran grupo. Sabíamos que enfrentaríamos a Universidad Católica, que es un equipo grande del país. Trabajamos mucho en la semana y sabíamos que teníamos que jugarle de chico a grande"

Además, agregó que "me voy triste porque en el último balón que les queda anotan el empate. Así es el fútbol. Estos equipos grandes con pequeños detalles te marcan la diferencia. Fue una linda noche pero para mí fue es una jornada triste".

El ex mundialista juvenil con La Roja habló de su presente y sobre el árduo trabajo físico, destacando que "en lo personal estoy trabajando diferenciado hace cuatro meses, con un preparador físico. Siempre he batallado con el peso, ahora me estoy poniendo en forma. He trabajado duro y he sufrido bastante con los trabajos pero los resultados se reflejaron en el partido de hoy. Me sentí bien, me sentí ágil, pero me falta"

Por último, señaló que "en lo grupal se nos viene un lindo torneo que comienza la próxima semana. Estoy orgulloso de mí y que te lo diga un arquero de categoría como Matías Dituro es porque realmente fue así. Le di las gracias porque es un gran portero, jugó en Europa y es muy rescatable su palabra hacia mi persona".

Deportes Colina debutará por la Tercera División A el próximo fin de semana ante Quintero Unido, para luego visitar a Concón National y posteriormente recibir al conjunto de Provincial Ovalle.