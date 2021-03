José Luis Villanueva no lo puede creer: "Me robaron el celular y a través de las aplicaciones gastaron 800 lucas en copete"

José Luis Villanueva fue víctima de los amigos de lo ajeno que robaron su celular y no contento con eso, hicieron y deshicieron con las aplicaciones que tenía en su aparato móvil.

Joselo conversó con Las Últimas Noticias y entregó detalles de la muy difícil situación donde en forma tragicómica se refiere al destino que le dieron los delincuentes a su dinero.

"Me robaron un celular hace algunos días y están tratando de entrar a mis aplicaciones de bancos, correos y redes. (Cuando ocurrió el hecho) bloqueé el iPhone, pero al otro día me avisan que fue encendido y se robaron 800 lucas en Uber Eats en copete", cuenta el ex goleador.

Además, el ex Magallanes también asegura que hicieron una compra en el extranjero con una de sus aplicaciones.

Villanueva está molesto y cuenta que ya todo está en manos de la policía que está a cargo de la investigación.

"Hice la denuncia en la PDI, por supuesto. Lo que más me molesta es que te sientes súper vulnerable. No solamente me robaron el teléfono, los tipos estan organizados que roban el teléfono para seguir robando y ahí se pone peligrosa la cuestión", cerró.