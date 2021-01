José Luis Villanueva critica "histeria colectiva" en Universidad Católica por reclamos a los arbitrajes

La derrota de Universidad Católica ante Palestino por 3-2, en encuentro pendiente por la 23ª fecha del Campeonato Nacional, fue motivo de queja de parte de hinchas, jugadores y dirigentes del cuadro cruzado. El arbitraje estuvo en tela de juicio.

Sin embargo, José Luis Villanueva no está de acuerdo. En su tribuna de Radio Pauta, el ex delantero del elenco universitario hizo un llamado a que la discusión se reoriente hacia las carencias futbolísticas del último tiempo en la UC.

"Me parece que se cayó en una histeria colectiva en donde tú eres amplificador oficial de la tribuna"

"Los errores de la UC son futbolísticos. Si funcionas bien, marcas diferencia y los árbitros no te pueden perjudicar. Basta de la histeria, muchachos. A enfocarse en lo que depende de ti y eso es tu rendimiento, no el de otros", argumentó el reconocido ex jugador.

"Me parece que hoy se cayó en una histeria colectiva en donde tú eres amplificador oficial de la tribuna, como protagonista. Y eso me parece que no es correcto", advirtió el ex ariete y analista de ESPN Chile.

"Muchachos: basta. Tranquilidad, dejen que los jugadores jueguen, pero ustedes no anden así como que todos nos quieren joder el tricampeonato y los jugadores también, Aued particularmente, uno de los líderes, alegando por todo", subrayó.

Análisis futbolístico de la UC



Según José Luis Villanueva, la clave del rendimiento de Universidad Católica en los últimos partidos está en lo futbolístico. "La Católica no está teniendo la capacidad de ganar los partidos y princopalmente porque el juego se volvió demasiado estático", explica.

"Lo he dicho siempre, porque a mí me tocó verlo en cancha, porque era el reserva que entraba a cambiar las cosas y que después de unos partidos ya no alcanzaba, porque el equipo no tenía funcionamiento y no se puede depender de la explosión de los jugadores", ejemplificó.

Luego se refirió a lo que pasa actualmente en la UC. "¿Qué pasó? Pusiste a (Gonzalo) Tapia. ¡Oh, mira, reventó! Perfecto. A (Clemente) Montes. Explotó, qué lindo, perfecto. Pero qué pasa cuando el equipo no tiene funcionamiento. Eso te dura tres partidos", graficó.

"¿Cuánto le duró a la Católica? Tres partidos. Porque el funcionamiento de la Católica no permite que se eleven los rendimientos individuales. Y eso lo dijimos antes y lo digo con mucho orgullo", sentenció el ex seleccionado preolímpico.