Jorge Pellicer y el futuro de Unión Española: "Queremos pelear arriba permanentemente"

Unión Española busca dejar atrás la eliminación ante Independiente del Vallle en Copa Libertadores y está trabajando para llegar de la mejor forma al debut en el Torneo Nacional ante Santiago Wanderers.

Jorge Pellicer en conferencia de prensa aseguró que hay confianza en lo que puede hacer su equipo y espera pelear en los puestos de avanzada.

“Nosotros queremos estar arriba permanentemente. Ahora se produce la oportunidad de iniciar un proceso que es el del Torneo Nacional, y la Copa Chile en su momento, ya con un tiempo de trabajo adecuado para estas circunstancias”, afirmó.

Agregando que “hay un alto nivel de credibilidad respecto a lo que vamos generando, y siento que pronto nos dará los resultados que queremos y que merece la gente de esta destacada institución, que merece la hinchada de Unión Española”, afirmó el estratega.

Pese que ya pasaron varios días después de la aplastante derrota en Ecuador, Pellicer se refirió al partido ante Independiente del Valle.

“Teníamos un plan bastante claro para enfrentar ese partido. Tenía considerado que defendiéramos bien, pero nos defendimos mal, tenía considerado generar salidas para poder atacar y no pudimos generar salidas, por lo cual no se pudo atacar como se quería. No se pudo cumplir con la labor”, cerró.