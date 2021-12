El fútbol chileno llegó a su fin en todas sus competiciones y, salvo el partido por la Promoción entre Curicó Unido y Deportes Copiapó aún pendiente, cerró una temporada que tuvo de todo. Uno de los aspectos que más mal lo pasó fue el arbitraje, con varias polémicas que ensuciaron las competencias.

A lo larg de todo el 2021, los jueces de nuestro país se vieron envueltos en situaciones que pusieron en duda su capacidad. Penales no cobrados, criterios en cualquier parte y desempeños que dejaron mucho que desear incluso en el plano internacional, fueron el saldo que dejó uno de los años más malos para los silbatos.

La situción derivó en la salida de Jorge Osorio como el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP. Su lugar lo tomó Javier Castrilli, quien llegaba a ordenar la casa pero terminó siendo testigo de más polémicas.

El reconocido "Juez de Hierro" arribó a nuestro país para tomar el fierro caliente que dejó su colega, pero no logró ser determinante para levantar el arbitraje local. No obstante, este miércoles sorprendió a todos con un particular mensaje.

Castrilli felicita a los árbitros pese a su mal 2021

Javier Castrilli había mantenido el silencio luego del término de los campeonatos en el fútbol chileno pero en las últimas horas reapareción con una inesperada opinión. A través de su cuenta de Twitter, el argentino felicitó a los jueces nacionales.

"Árbitros de Chile: En la definición de los torneos (en sus cuatro últimas fechas), sus trabajos han cosechado el mayor de los elogios", señaló el Juez de Hierro. Esto, pese a que este año el referato local estuvo lejos de ser el mejor.

Y eso no fue lo único, ya que Castrilli destacó que los árbitros no estuvieron en el ojo del huracán en el cierre. "Ningún periodista especializado en el fútbol se acordó de ustedes. ¡Mis más sinceras felicitaciones!".

El arbitraje chilenos tuvo uno de sus años más malos y esconderlo no hace más que estirar su paupérrimo presente. Más allá de las felicitaciones, queda la tarea de trabajar para mejorar y mucho de lo que se hizo hasta ahora, porque no es casualidad que incluso llegaran castigos por parte de Conmebol.