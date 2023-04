Ñublense vivió una noche de ensueño en Brasil, pero con un final amargo. Cualquier equipo de fútbol sueña con enfrentar al Flamengo en el mismísimo Estadio Maracaná y los Diablos Rojos lo consiguieron en la segunda fecha del Grupo A por Copa Libertadores, pero cayeron por 2-0. Así, Jaime García le pegó un tirón de orejas a sus dirigidos tras el pitazo final.

"Es una grata experiencia jugar ante un gran rival como Flamengo. Es parte del proceso que vamos descubriendo. No quiero que esta sea solo la primera Copa que juguemos, espero que hayan muchas más, no solo participar", disparó de entrada en la conferencia de prensa post caída con el Mengao. Pero eso no fue todo, y advierte que hay mucho por mejorar.

El tirón de orejas de García a Ñublense

"Si como club queremos seguir aspirando a jugar estas Copas tenemos que mejorar un montón de debilidades. En eso estamos, esta es una buena experiencia pero algún día también quiero competir", complementó el estratega chileno de 45 años oriundo de Caratagena.

El descargo de García no terminó ahí, ya que después de eso reconoció que se fue del Maracaná con la amargura propia de una derrota, y vuelve a enviarle un recado a sus pupilos insistiendo en que hay mucho por mejorar y que tendrán que conversar para que puedan seguir peleando en el fútbol de primer nivel.

"Tengo una sensación de desagrado porque nadie quiere perder independiente como sea. Hay muchas cosas por corregir y hablar en la interna para poder competir a gran escala", concluyó.

Así, ahora Jaime García apagará el modo Copa Libertadores en Ñublense y activará el modo Campeonato Nacional por dos semanas. Este lunes 24 de abril juegan la fecha 11 ante Audax Italiano, el sábado 29 visitan a Palestino por la fecha 12 y recién el 2 de mayo volverá a Libertadores para recibir al Aucas de Ecuador.