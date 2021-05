Humberto Suazo aconseja a Matías Fernández: "Es momento para que disfrute"

Deportes La Serena ratificó su gran momento en el comienzo del Campeonato Nacional al golear 4-0 a Everton en Viña del Mar, aprovechando las tres expulsiones que sufrieron sus rivales en el primer tiempo. Las grandes figuras del accidentado compromiso fueron Humberto Suazo y Matías Fernández.

Los dos experimentados jugadores se juntaron en la segunda anotación papayera. Pase del Chupete a Mati, quien convirtió su primer gol en el Campeonato Nacional tras 15 años, lo que causó una gran emoción en el delantero al ver el buen nivel que va recuperando su compañero.

"Lo único que le dije a Matías era que disfrutara. Le doy mi ejemplo, le digo que mire cómo he disfrutado con este cuerpo técnico que es extraordinario y lo bien que me han tratado, además que estoy en buena forma físicamente, cada vez más fuerte. Le digo que disfrute con responsabilidad", afirmó a entrevista con TNT Sports.

Suazo se siente contento al máximo desde que vista la camiseta de La Serena. "Mi vuelta al fútbol me ha traído muchas alegrías, es un equipo joven salvo Mati y yo, acá siento mucha libertad que me da Miguel (Ponce) y puedo moverme por donde quiera en el terreno de juego", añadió.

Chupete aún no ha podido anotar esta temporada pero eso no borra el gran aporte individual que hace. "Independientemente que no me han salido los goles, estoy haciendo el trabajo para el equipo. Sé que cuando más los necesiten van a aparecer", indicó.