¡Oficial! Rayados confirma regreso de un Humberto Suazo que no lo puede creer: “A Monterrey no le puedo decir que no”

Humberto Chupete Suazo es una caja de sorpresas. Tras su salida de Colo Colo se retiró del fútbol en 2015, pero volvió en 2017 a San Antonio Unido. Colgó los botines un año más, retornó al SAU en 2019, pasó a Deportes Santa Cruz y luego sorprendió arribando a Deportes La Serena, donde retornó a la Primera División de Chile. Y cuando parecía echar raíces en los papayeros, salió de manera sorpresiva para retornar, ni más ni menos, que a Monterrey, club donde es ídolo.

Y es que el histórico goleador fue presentado como refuerzo de Raya2 Expansión, la filial de Monterrey, donde jugará bajo las órdenes de su excompañero, Aldo De Nigris, quien contó que “hablé con él y está muy contento por este nuevo reto que pueda tener. Va sumar con su experiencia para dejarle algo a estos jóvenes. Su rol lo entiende perfectamente. Chupete será un gran elemento para mí y la institución”.

Por su parte, Humberto Suazo confirmó al canal oficial de Rayados que “cuando me hablaron hace unos días me quedé mirando y dije ‘¿qué está pasando? Me están bromeando o algo pasa’. Hasta me puse nervioso. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, a lo que voy. La mente está fijada en ayudar a crecer a los más jóvenes, me siento responsable, creo que me siento un líder”.

Asimismo, el sanantonino manifestó que Monterrey para él es “alegría y sentido a mi vida, con mi familia pasamos momentos lindos y malos. Como que no asimilo todo lo que me está pasando, fue todo muy rápido, pero a Monterrey no le puedo decir que no”.

México se emociona con el regreso de Chupete Suazo.

Una vez que decida colgar los botines definitivamente, Chupete Suazo se sumará a algún staff técnico de alguna división del fútbol formativo de Rayados.