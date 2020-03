Horario y dónde ver en vivo y en TV abierta Unión Española vs Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional

Este domingo se le dará el puntapie inicial a una gran noticia para los futboleros. Desde ahora y todas las fechas un partido será transmitido por televisió abierta y de acceso libre para todo el país.

El turno de esta fecha será para Unión Española y Huachipato, que se enfrentarán en el Estadio Santa Laura y con acceso para todos los chilenos por las pantallas de Chilevisión, además de CDF Premium y HD.

Los locales están en la mediania de la tabla con 10 unidades y en su último partido vencieron cómodamente a Everton por 2-0. El cuadro siderúrgico tiene los mismos puntos y logró un importante triunfo el fin de semana anterior sobre Audax Italiano.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Unión Española vs Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Unión Española vs Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional jugarán este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Santa Laura.

���� ¡Los 18 citados!



Lista de convocados de @UEoficial que enfrentará a Huachipato este domingo a las 18:00 hrs. en la Catedral.

Bajas: �� Nicolás Mancilla por suspensión

��️‍♂️ Mauro Caballero en proceso de reintegro

____#UExHuachipato #CampeonatoAFPPlanVital #LaUniónHaceLaFuerza pic.twitter.com/h9bFgSQUTM — Unión Española (@UEoficial) March 14, 2020

Televisión: ¿Quién transmite Unión Española vs Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Unión Española vs Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional será transmitido de manera especial por Chilevisión, además de como es habitual, por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CHV

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 11 (SD) Y 11.1 (HD)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

¡Último entrenamiento de la semana y nos vamos a Santiago✈️para el duelo de mañana!#VamosHuachipato pic.twitter.com/plNc3ldbAI — Huachipato FC (@Huachipato) March 14, 2020

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Unión Española vs Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Si buscas un link para ver en vivo y online Unión Española vs Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional, podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO (en este último solo si eres cliente de CDF HD en DirecTV, Claro o Entel TV) o bien en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas CDF Premium: VTR Play, DirecTV GO, Movistar Play.

De manera especial, también podrás verlo en la Señal Online de Chilevision.