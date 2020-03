Hijo de Luis Núñez se ilusiona con la UC, la U y la Roja, pero descarta a Colo Colo por Instagram

Muchos futbolistas han aprovechado la cuarentena preventiva para interactuar con sus seguidores en algunas redes sociales, sobre todo en Instagram.

Uno que ocupó su tiempo libre en contestar historias fue Bryan Núñez, hijo de Luis Núñez y actual jugador de Deportes Linares, quien escribió sobre sus deseos a futuro con el fútbol.

El hijo de Lucho Pato, como es conocido su padre, contestó si le gustaría jugar en la U y fue claro, "Sí, sí claro, la U es grande". Pero eso no es todo, también reveló que quiere estar en la UC: "es mi gran sueño".

Al momento de ser consultado por Colo Colo, Bryan Núñez aclaró que nunca jugaría en el conjunto Albo. "Sinceramente no iría a Colo Colo, no me agradan mucho como club, ni como hinchada, ni como institución", expresó.

Para finalizar, contestó sobre su deseo de poder llegar a la selección chilena en un futuro no muy lejano. "Sí obvio, es el sueño de todo jugador defender la selección", sentenció.