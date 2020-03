Harold Cummings: "En lo personal no me gusta el VAR. Se han equivocado mucho con Unión Española"

El defensor panameño, Harold Cummings, se gana un lugar en Unión Española. De hecho, el zaguero anotó el último gol de los hispanos en el triunfo por 2-0 frente a Everton el sábado por la sexta fecha.

En el duelo, los rojos sufrieron con el VAR, que incluso no corrigió un penal totalmente inexiste a favor de Everton. Cummings se refirió al asistente de video.

“Toca de todo un poco, sabemos que no es sólo con nosotros, sino que con todos los equipos. El VAR pasa por la perspectiva del árbitro y yo no me voy a meter con ellos. Acá somos humanos y nos podemos equivocar. Lamentablemente se han equivocado mucho con nosotros (risas), pero hay que aprender a jugar con eso. El VAR, quieras o no, hoy es protagonista en muchas ligas, aunque en lo personal no me guste”, dijo al CDF.

Por otro lado le consultaron por el polémico duelo contra Universidad de Chile, partido que finalmente no se jugó por las semifinales de la Copa Chile y el cuarto cupo nacional a la Copa Libertadores. Unión no se presentó.

“Nunca me había sucedido. No sabía lo que estaba pasando, yo llegué y era nuevo. Me explicaban la pelea. Ahora entiendo un poco, pero nosotros nos preparábamos para jugar, Lástima no se jugó por decisión del dueño del equipo. Nosotros lo apoyamos. Acatamos la orden y ya pasó a la historia, nos enfocamos en el ahora”, expuso.

Para cerrar, comentó su experiencia en camarines del fútbol panameño, peruano, colombiano, costarricense, y en Estados Unidos.

“Normalmente en el fútbol hay jugadores que son presumidos y creídos, yo soy sencillo. Ante esa clase de cosas yo voy de frente, pero acá en Unión Española es totalmente diferente y eso me gusta”, sentenció.