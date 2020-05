Gustavo Dalsasso: "No fui a la selección por un tema político, una pasada la cuenta"

Gustavo Dalsasso fue formado en Boca Juniors y la vida lo unió a un club que comparte los mismos colores de su cuadro de cuna: Everton de Viña del Mar.

El hoy gerente deportivo del cuadro viñamarino llegó en 2007 a Chile y tuvo interesantes campañas, algo que lo puso en el radar de la selección chilena.

“Tampoco tengo muchas pruebas, pero no estaban conformes con Harold Mayne-Nichollls (…) Bielsa era de Harold. Los clubes tomaron una postura para sacar a Mayne-Nicholls y fue una pasada de cuentas, un aspecto más político. Eso fue lo que se me dijo a mí. Con eso yo me quedo”, le confesó el ex arquero al programa Nación Oro y Cielo.

Dalsasso entrega más datos al respecto. “Después hablando con John Armijo y Daniel Morón me contaron que tenían un seguimiento, que estaban viendo partidos y todo eso. Pero ya está, tampoco me recuerdo lo que no fue”, cerró.