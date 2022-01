Gustavo Costas fue presentado oficialmente como nuevo y flamante entrenador de Palestino de cara a la temporada 2022, con el Tino buscando mejorar el octavo lugar de la tabla 2021, fuera de competencia internacional.

El reemplazante de Patricio Graff en el banco arriba a La Cisterna con 58 tras dirigir a Guaraní de Paraguay el año pasado. En el curriculum del argentino destacan pasos por Racing, Alianza Lima, Olimpia, Barcelona de Ecuador e Independiente de Santa Fe, entre otros.

“Es una alegría estar acá en un país donde he venido muchas veces. Siempre fue un sueño venir a Chile y se dio hoy con Palestino”, dijo Costas en rueda de prensa junto una camiseta tetracolor con un once formado por las fronteras del país árabe.

El DT agregó que “no vamos a modificar tanto el plantel, pero sumaremos algunos refuerzos para armar un equipo que pueda competir arriba. A donde voy sueño con salir campeón, me gusta esta clase de desafíos”.

“Lo que más me motivó para venir fue el interés que tenían por mí en Palestino y el desafío es tratar de llevar al club a lo más alto. Soy un apasionado de mi trabajo, el fútbol para mí es todo en la vida. No me caso con ningún sistema de juego, me caso con los jugadores. Trato de potenciarlos al cien por ciento. Gané con todos los esquemas, lo que quiero es un equipo dinámico y con intensidad”, sentenció Gustavo Costas.

Cabe recordar que muchos postulan a Costas como “el Mourinho sudamericano”. Como DT ha conseguido títulos de Primera División con Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona y Santa Fe, además de la Suruga Bank junto a los Cardenales.