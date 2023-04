Rodrigo Barrera se cansó de hacer goles en la Universidad Católica. Formado en el club cruzado, jugó 10 años entre 1986 y 1996, además de volver el 2002 para levantar un nuevo título con la Franja. Época donde anotó 118 goles y se convirtió en el máximo goleador de la institución, aunque eso no alcanza para tener mayor sintonía con el club.

Eso quedó demostrado en declaraciones que entregó a El Mercurio, en la víspera del clásico universitario, que se jugará este fin de semana en Concepción, donde manifestó que prefiere que gane la U. Camiseta que vistió después de jugar la UC y donde estuvo cinco años.

"Tengo gratitud con ambos equipos. Pasa que hay mucha afinidad con la gente de la U porque tienen más respeto por mí, y cuando llegué me trataron increíble. La gente de la UC me ve y me trata de traidor, cuando los escucho soy el chuncho traidor", comentó, agregando por lo mismo que el clásico del domingo "obviamente quiero que lo gane la U, pero no me corto las venas si no es así".

Confesó además que al arribar a los azules sufrió un cambio grande. "Me molestaban cuando llegué a la U. Estábamos en las duchas y Cristián Mora me decía 'esto no es la Católica', porque en San Carlos funcionaban todas, en la U solo dos", dijo.

Recordó además el Chamuca que "la U no estaba tan bien. El cheque venía con alas, porque no era a 30 días, sino a 200 días: rebotaba, pagaban, no pagaban".

Luego indicó lo que vivió con los líderes de Los de Abajo de la época. "El segundo día se acercaron los de la barra. El Mono'Ale, el Beto, Kramer. Pensé que me iban a sacar la cresta. Me abrieron la puerta del auto y me dijeron que me bajara. Me dijeron que era bienvenido, que si bien les había amargado muchos clásicos, ahora era un chuncho más, que me respetaban y que tenía todo su apoyo. No lo esperaba y fue muy agradable", rememoró.

Sobre la UC, comentó que "ser goleador histórico de un equipo es difícil, qué lata que todos me quieran bajar, pero da lo mismo. Y en la U hice hartos goles también, unos 60, entonces no es menor mi pasada en ambos equipos. Pero claro, ¡cómo el goleador histórico de la Católica es hincha o tiene afinidad con la gente de la U! Más que nada pasa por eso. Pero yo no pedí que me echaran de la UC", añadió.

Al regresar el 2002, en Católica le recordaron su paso por la U. "Cando volví a la UC en 2002, me decían traidor y una cantidad de barbaridades. Y yo preguntaba por qué en la UC me dicen traidor, si me echaron, tenía que buscar pega y nunca pensé en irme. Tenía ofertas de Colo Colo y la U, pero me fui a la U porque había más jugadores de la selección. Entonces fue más fácil".