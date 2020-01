Gerente de Unión Española: "Me encantaría ir y ganarle 4-0 a la U, me duele entregar el Chile 4 en bandeja"

La semifinal de la Copa Chile entre Universidad de Chile y Unión Española sigue encendida. Este jueves, la Federación decidió no poner a la venta entradas para el encuentro luego de las amenazas de los hispanos, quienes no se presentarán a jugar por considerar injusto definir el Chile 4 de esa forma.

Tras conocerse la determinación, el gerente general del club, Luis Baquedano, disparó con todo. "Nosotros hemos tenido esta postura desde el comienzo. Si hemos llegado a estas instancias, es producto de que la ANFP no ha querido resolver este tema", explicó a Radio Agricultura.

Ante la decisión en el pasado Consejo de Presidente, el directivo aseguró que "nos tiene molestos que nosotros siempre quisimos jugar, queríamos seguir el campeonato. Las cosas se hicieron tan mal que estamos en esta situación".

Consultado por la opinión de los jugadores, Baquedano señaló que "el plantel y el Cuerpo Técnico le gustaría mucho jugar, son profesionales, pero están alineados con la postura del club. El futbolista obvio que quiere jugar, pero están absolutamente alineados. He conversado tres veces y dicen que si no queremos que jueguen, no lo harán".

"Me encantaría ir a La Serena y ganarle 4-0 a la U, me duele el estómago entregarle en bandeja el Chile 4, pero asumimos todos los costos", complementó furioso.

Ante la petición que hicieron para contar con árbitros para el amistoso ante Barnechea, el dirigente señaló que "les mandamos cartas y no nos responden, llamo y no responden. Pero no importa, nosotros cumplimos con el protocolo de solicitar uno, pero lo haremos con alguno amateur (...) Esto se juega en la mañana, no es una provocación", sentenció.