Gastón Cellerino arremete contra Marcelo Salas y profundiza el quiebre en Deportes Temuco

No solo Colo Colo ha estado en la polémica con su dirigencia por el tema sueldo durante la pandemia del coronavirus. En los últimos días se agudizó la crisis en Deportes Temuco luego que Marcelo Salas, su propietario, saliera a hablar al respecto después de tres meses de haberse acogido a la Ley de Protección al Empleo.

La situación no solo lo ha llevado a enfrentarse con Gamadiel García, presidente del Sifup, sino también con sus jugadores. Ahora fue el turno de Gastón Cellerino, quien se lanzó con todo contra el Matador. "Me sorprendió que Marcelo haya salido a hablar después de tanto tiempo y no entiendo por qué no lo hizo en los primeros meses luego que nos mandara a la Ley de Protección del Empleo", comenzó explicando en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es verdad que al principio nos mandó una propuesta para pagarnos el 70 por ciento, pero si a ti te dicen que te van a pagar un 30 por ciento menos hoy y mañana te manda a la AFC no te da mucho tiempo para pensar, yo creo que lo tenían organizado, él sabía de un principio que nos iba a mandar al Seguro de Cesantía", agregó.

La aparición de Marcelo Salas por la situación de Deportes Temuco ha generado un quiebre al interior del club. Foto: Agencia Uno

Para Cellerino lo que más molesta es la actitud de Salas en el tema. "Sale a calentar el ambiente de nuevo mientras nosotros nos estamos esforzando sin ninguna ayuda de ellos, porque nosotros tenemos un objetivo cuando esto vuelva y es pelear el campeonato, aunque psicológicamente vamos a ir perdiendo cada partido por 4-0 y 5-0 gracias al manejo de ellos... Si ya la cagaste, deja de hacerlo".

Finalmente, el delantero dijo que recién ahora los contactaron desde el pije. "Hace dos o tres días nos llamó gente del club a preguntarnos si necesitamos algo o alguna ayuda ¿Qué vamos a necesitar después de tres meses? Ahora no nos hace falta nada, ni que nos miren a la cara".