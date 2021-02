Mathías Vidangossy quiere su revancha en Primera División: "Lo pasé mal en el fútbol por estar desenfocado"

Uno de los jugadores que más ilusionaba al fútbol chileno en el año 2007 era Mathías Vidangossy. El delantero brilló junto a la Roja en el Mundial Sub 20 de Canadá obteniendo el tercer lugar, pero luego de eso tuvo un bajón futbolístico que lo alejó de todo.

El extremo tuvo una dura batalla contra la depresión en los últimos años, pero ya con ello en el pasado vive un segundo aire. Hoy, defendiendo los colores de Colchagua en la Segunda División, el 7 recupera la confianza y hasta se ilusiona con volver a división de honor del fútbol chileno.

En conversación con Después te explico de RedGol, Vidangossy reconoció que quiere revertir la imagen que dejó en la máxima categoría del balompié nacional. "Estoy muy entusiasmado con volver a Primera, sea en el equipo que sea".

La última vez de Mathías Vidangossy en Primera División fue en el año 2016, con la camiseta de Palestino. Foto: Agencia Uno

Para el delantero, esto no es una segunda oportunidad, sino una oportunidad para enamorarse del deporte. "Más que una revancha, quiero disfrutar. Mucho tiempo lo pasé mal en el fútbol por estar desenfocado, con una visión distinta".

"Hoy ya más tranquilo y con mucha más hambre, quiero volver a Primera y mostrar las ganas que tengo de lo que mucho tiempo me privé por temas emocionales. Quiero mostrar el fútbol como lo veo, que me hace vibrar y también a mis cercanos, que me han dicho que le dé con todo", complementó.

Finalmente y comparando lo que ha pasado con Humberto Suazo en Deportes La Serena, Vidangossy recalcó que volver a la máxima categoría no es algo que vea lejano. "Nunca es tarde, hay que estar ahí y querer. Para eso hay que trabajar, para que las cosas pasen".