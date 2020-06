Francisco Meneghini duda de la vuelta del fútbol chileno para el 31 de julio: "Lo mejor es enfocarse en el día a día"

El 8 de junio, el Consejo de Presidentes de la ANFP acordó un plan que permitiera el regreso del fútbol chileno para el 31 de julio. Todo bajo un estricto protocolo sanitario y que va de la mano con la vuelta de los entrenamientos de los clubes.

Sin embargo, la reciente ampliación de las cuarentenas tanto en la Región Metropolitana como en otras comunas del país, pone en peligro este plan. Esto, sumado al aumento de casos y fallecidos por covid-19 en tierras nacionales.

Ante este panorama el DT de Audax Italiano, Francisco Meneghini, pone en duda que a finales de julio el balón vuelva a rodar en canchas chilenas, junto con los entrenamientos en el corto plazo, al menos, en la Región Metropolitana.

"Pienso que no, porque las autoridades no lo han autorizado y por lo que me informo el panorama no es el mejor, por ende no están dadas las condiciones para la vuelta", comenta Paqui en Clásico de Colonias. Al mismo tiempo, cree que lo mejor es "enfocarse en el día a día y más que evaluar el presente, estamos esperando y preparados para cuando tengamos que volver".

Francisco Meneghini dirige desde diciembre de 2019 a Audax Italiano, con el objetivo de hacer un gran desempeño en la Copa Sudamericana.

Y es que esta pausa del fútbol chileno es la más extensa en la historia del fútbol chileno, superando al estallido social o en 1973. Son más de tres meses de parate, y para el exayudante de Marcelo Bielsa esto tendrá consecuencias en todo ámbito para los jugadores.

"Esta para ha sido más larga que el cambio de una temporada a otra, estamos habando de tres meses. No es el hecho de no entrenar en cancha, sino estar encerrado con tiempos largos sentado en casa, eso repercute, no solo en la parte física, también en la emocional", detalla Meneghini en Clásico de Colonias de RedGol.

Por eso, pide que en las eventuales decisiones del regreso del fútbol los jugadores sean escuchados. "Hay que estar muy atento a las sensaciones de los jugadores, escucharlos e interactuar con ellos para tomar las mejores decisiones en su regreso a los entrenamientos", finaliza el técnico de Audax Italiano en RedGol.