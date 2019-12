Fiscalía presenta orden de captura internacional por el exfutbolista Luis Núñez

Complejo panorama vive hace bastante tiempo el ex futbolista nacional Luis Núñez, porque según informó esta jornada el matinal de La Red: Hola Chile, la fiscalía presentó una orden de extradición por el ex Universidad Católica.

Ante esta situación habló el abogado del jugador, Juan Hernández. “Yo no tengo entendido que exista alguna extradición al día de hoy. Lo que existe es el interés del ministerio público, al parecer, de realizar alguna pesquisa internacional, al respecto. Y ello aparece de una petición que hizo el ministerio público de la copia de la orden de detención de Luis al tribunal para efectos de hacer algún requerimiento internacional”.

Pantallazo de la orden judicial publicada por el matinal de La Red.

Agregó que “para que el ministerio público pueda solicitar internacionalmente una orden de detención requiere una orden judicial. Al pedir la copia de la orden judicial, yo me imagino que el ministerio público tiene algún tipo de antecedente de que Luis Núñez no estaría en el país y pediría una orden de detención de carácter internacional, para luego, una vez que Luis Núñez haya sido detenido en el país que se encuentre, realizar la orden de extradición que corresponda a este caso”.

“Las diligencias han ido dando cuenta que nuestra tesis inicial, en término de que Luis Núñez no sería autor de los disparos se ha ido corroborando, luego de un año de investigación. Lo que no significa ni exculpa de responsabilidad a Luis Núñez. Toda vez en Chile son autores no solo el que dispara, si no que también son otras personas que son los cómplices agravados, que podría ser una de las situaciones de Luis Núñez”, sentenció el abogado defensor.

Recordemos que el ex artillero es buscado desde octubre de 2018 por el homicidio de Juan Pinto Vásquez, que falleció en la población La Legua tras recibir un disparo en la cabeza y por la seria lesión que sufrió en el fémur izquierdo Mario Albornoz, quien identificó al ex delantero y a un amigo de él como agresores.

Además, el pasado 12 de octubre, en una entrevista clandestina al diario El Mercurio mencionó que “Vivo encerrado como una rata, porque la justicia y la policiía aún no pueden decir que no tengo nada que ver en lo que me involucraron sin motivo. Yo pagué caro todos mis errores en mi vida. Pero en esto no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi padre que acaba de fallecer”.

Agregó que ante la posibilidad de entregarse a la justicia “no tengo porque entregarme: No he hecho nada, quizás cuántos meses me tendría preso la justicia esperando un proceso y yo no tengo nada que ver. Ustedes no saben lo que yo viví preso… la vida me está haciendo vivir como un delincuente y no lo soy… me han basureado, mis hijos escuchan que su papá es un asesino y no es así”.

Por el momento, según el reportaje publicado por el matinal de La Red, el delantero se encontraría en Perú, Bolivia o Argentina y que, por lo mismo, la fiscalía pidió su extradición, pues manejan información de su paradero.

